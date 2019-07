Таджикистан возмущен шутками Стиллавина над рокерами

Министерства культуры и иностранных дел Таджикистана прислали России ноту и потребовали извинений за насмешливое обсуждение таджикской рок-группы "Парем" в программе "Стиллавин и его друзья" государственной радиостанции "Маяк".

Ведущий извинился в том же ироничном стиле.

Таджикские официальные лица возмутились тем, как ведущий Сергей Стиллавин и гость программы, также сотрудник "Маяка" Рустам Вахидов (таджик по происхождению) обсуждали в эфире 25 июля состоявшийся накануне концерт известной в Таджикистане группы "Парем" в Москве.

"Поражает тот факт, с какой легкостью ведущие передачи [...] показывают свое незнание фактуры предоставляемой слушателям информации, с каким непритворным удовольствием они допускают в эфире издевательства, унижение чести и достоинства и усмешки в адрес не только музыкальной группы, выступившей в Москве, но и по отношению ко всему таджикскому народу, его культуре и музыкальным достижениям", - говорится в письме на пяти страницах, подписанном министром культуры Таджикистана Мирзошохрухом Асрори, начальником управления информации МИД Таджикистана Давлатом Назри, руководителем рок-группы Олимом Шириновым и руководителями трех журналистских организаций.

Авторам письма не понравилось, например, слова о том, что "Парем" выступал в воскресенье, "потому что в субботу, пятницу и четверг у таджиков банально не хватило бы денег для того, чтобы арендовать клуб".

Возмутили таджиков и слова Стиллавина о том, что культура бывших советских среднеазиатских республик "видимо, совсем не выжила", а в Таджикистане "зрители все кончились, потому что они все здесь".

Копию письма, которое вместе с нотой Таджикистан прислал через российский МИД руководству радио "Маяк", Сергей Стиллавин разместил в своем блоге.

Стиллавин рассказал bbcrussian.com, что прочел это письмо в эфире своей очередной передачи 24 августа и принес "самые искренние извинения".

"В целом отношение как к детям: проще извиниться, чем объяснить, рассказать о бэкграунде нашей программы и так далее", - добавил радиоведущий, известный своим насмешливым стилем освещения и обсуждения чего бы то ни было.

Стиллавин "несколько недоумевает", почему власти Таджикистана на таком высоком уровне вдруг заступились за отдельную рок-группу.

Музыкант Олим Ширинов сказал Русской службе Би-би-си, что его с товарищами совершенно не удовлетворяют такие извинения Стиллавина.

