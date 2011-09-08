Русские в поисках "старой доброй Англии"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption О том, как ведут себя настоящие британские леди и джентльмены, в России знают все

Петр Вайль в своей книге "Гений места" писал: "Лондон, как и Европа в целом, постепенно становится ближе к России".

Все то, что проникло из британской культуры в русскую, давно уже стало неотъемлемой частью массового сознания: начиная от музыки "Битлз" и саги о Форсайтах и заканчивая повышенным интересом к жизни королевской семьи и книгами Джоан Роулинг.

Любовь русских к Британии за последние полтора столетия, пожалуй, перекрыла их же страсть к Франции, более свойственную, впрочем, веку девятнадцатому.

Главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант объясняет, почему: "Мы очень часто любим, ценим и уважаем то, чем сами не обладаем. Правда?"

"Мы сейчас с точки зрения традиций потеряны. И мы с большой долей зависти и в то же время теплым чувством относимся к тому, что есть в Англии. Не случайно есть заезженный эпитет - "старая добрая". Это как раз о том, как высоко мы ценим то, чем не владеем сами, а именно - верность традициям", - считает Ливергант, сделавший немало переводов с английского.

Британия всегда воспринималась и российскими мыслителями, и на обывательском уровне как страна с безмерным уважением к традициям, но в то же время способная адаптироваться к требованиям времени.

"Этот пресловутый газон стригут 400 лет, королевская семья, королевские свадьбы. Сам стиль английской жизни, неразрушение традиций, умение идти вперед и быть на острие прогресса - это вызывает огромное уважение", - добавляет историк и теолог, доктор философских наук Леонид Мацих.

Британский джентльмен с русским акцентом

Начнем с самого простого.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В России Шерлока Холмса воспринимают абсолютно своим, зачастую забывая о его британском происхождении

Наверное, нет в России человека, которому не знаком этот лондонский адрес: Бейкер-стрит, 221-б.

Он впечатался в память накрепко - как домашний. Там живет почти родственник, абсолютно свой, вызывающий одновременно восхищение и доверие - этакий мудрый и острый на язык дядюшка - британский сыщик Шерлок Холмс.

По числу экранизаций история о нем и его друге докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса. Насчитывается свыше 200 кинокартин с участием сыщика.

Фильмы режиссера Игоря Масленникова с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях признаны одной из лучших экранизаций серии книг за всю историю. В 2006 году это признали и в Великобритании - Василий Ливанов был награждён Орденом Британской Империи.

У памятника Холмсу, поставленному рядом со станцией метро Baker Street, лицо Ливанова.

Фотография Ливанова висит на почетном месте в музее Шерлока Холмса в Лондоне. Ее даже можно купить, и за немалые деньги - 18 фунтов.

Русский читатель любит детективы, и это вторая составляющая успеха британского сыщика в России.

"Даже высокие мастера, такие как Конан Дойль, Честертон, Киплинг, Стивенсон, Грэм Грин - это авторы, которые отдавали должное развлекательным жанрам. Очень подкупает ироническая составляющая английских авторов. Такого не встретишь даже во французской литературе, а уж о немецкой я не говорю", - рассуждает Александр Ливергант.

Копперфильд, Дживс, Торбинс, Поттер...

"Диккенс - король всех гостиных. Мамы читают дочерям, папы - сыновьям. Так было", - напоминает историк Леонид Мацих.

Image caption О Толкиене в России спорят, а это значит, что его творчество по-прежнему интересно читателю

"Голсуорси был безумно популярен в советское время. Он был полностью переведен. Про Холмса знает каждый. И Стивенсон. "Остров сокровищ" читал каждый. Его популярность может, наверное, соперничать с популярностью Пушкина", - говорит историк.

Поэтому ни одна литература не оставила такого следа в России, как английская, считают филологи.

А кино - вообще особая статья. Поклонники Дживса и Вустера не только открыли для себя другие, добрые и смешные книги Вудхауса, в том числе изучая по ним своеобычный английский юмор, но и оказались готовы последовать за любимым Хью Лори куда угодно.

В том числе и в Новый Свет - "Доктор Хаус", американский сериал с британским актером в главной роли, который год бьет рекорды популярности.

Никак нельзя забыть и о Джоне Рональде Руэле Толкиене, английском писателе, лингвисте, филологе, создавшем едва ли не самый удивительный мир за всю историю литературы - Средиземье.

Взрослые сказки

Мир, где волшебные кольца обладают магической властью, а шерстолапые хоббиты совершают героические поступки, оказался созвучен огромному количеству людей. Россия не стала исключением.

Шотландские дудочки и юбочки вызывают смех пополам с уважением, с теплотой Александр Ливергант,<br>журнал "Иностранная литература"

Почему так? Потому что для любого взрослого одним из самых больших соблазнов является возможность с головой нырнуть в сказку, предполагает Ливергант, и это тоже своего рода - поиски старой доброй Англии.

"Уход в сказку, сказочную действительность и нереальность очень повышает шансы английской литературы на российском рынке. Важно, что уход в сказку - это не только уход в детскую литературу. Уход во взрослую сказку притягивает", - говорит главный редактор "Иностранной литературы".

Началось все с блестящего перевода Владимира Муравьева и Андрея Кистяковского. Их "Властелин колец" познакомил читателей в России с Бильбо Торбинсом, Бродяжником и Сэмом Скромби.

Позднее появился перевод Марии Каменкович - в нем Торбинс уступил место Бэггинсу, а Бродяжник - Бродяге.

Российские фанаты до сих пор спорят, как правильнее.

Эпидемия толкиенизма захватила еще большее количество людей с выходом на экраны кинотрилогии Питера Джексона.

Кассовые сборы эпопеи в одной только России превысили 30 млн долларов.

Ностальгия по королям?

Культура не зависит, да и не должна зависеть от политиков и политики - даже если закроются границы и опустят железный занавес. Культура - это то, что передается, по сути, воздушно-капельным путем.

И как трудно представить нынешний Лондон без особняков российских олигархов, так немыслима Россия без Гарри Поттера, английского чаепития, королевской свадьбы, эля и английской Премьер-лиги.

Без британской культуры нас сегодняшних невозможно себе представить Леонид Мацих,<br>историк

"Можно ли себе представить современную российскую жизнь без футбола? А это английское изобретение. - усмехается Мацих. - Если вы спросите у российского болельщика, какой чемпионат самый популярный? Конечно, английский. За "Челси" и "Арсенал" люди болеют шибче, чем за "Спартак" и Динамо".

"Может быть, это своеобразный бунт против того, что называют "глобализмом. - говорит предполагает Ливергант. - Англия подкупает не только традициями, но и своей непохожестью. Шотландские дудочки и юбочки вызывают смех пополам с уважением, с теплотой. Все эти анекдоты про нелепого англичанина за границей - все это работает на мельницу англичан".

Сама британская королева уже воспринимается в большей степени как явление культуры. И интерес к ней и к королевской семье в России не ослабевает.

Принцессу Диану тоже воспринимали в России как свою. И совершенно искренне плакали у британского посольства и у экранов телевизоров, когда ее не стало.

Интерес к "непохожести"

"Глобалистское общество - это общество, лишенное корней и традиций, - считает главный редактор "Иностранной литературы". - Когда одни и те же магазины, те же бутики, те же машины - где бы вы ни были. Непохожесть английского миропонимания заставляет вспомнить о том, что в конце концов не так уж мы похожи друг на друга. И это вызывает огромное уважение".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Классика и модерн в танцах Макгрегора пришлись по вкусу столичной публике

"О Шекспире даже говорить неудобно. Шекспир - достояние человечества. "Гамлет" - самая играемая пьеса. Я лично видел в Москве семь "Гамлетов". Без британской культуры нас сегодняшних невозможно себе представить", - отмечает Мацих.

Говорят, противоположности рано или поздно сходятся. Россия и Великобритания идут в этом направлении, хотя бы в части культурного обмена.

Из недавних примеров: 14 июля был открыт памятник Юрию Гагарину в Лондоне, именно Россия была главной героиней Лондонской книжной ярмарки в апреле этого года, пьеса Тома Стоппарда "Берег утопии" с большим успехом идет в Москве, сюда же привез свой балет Chroma британец Уэйн Макгрегор.

Большинство российских подростков (да и взрослых тоже) прекрасно разбираются в правилах квиддича, знают все про желтые подводные лодки и расслабленно носят футболки и сумки с изображением британского флага.

И если раньше английский язык учили по учебникам Натальи Бонк, чтобы понимать, о чем поют "Битлз", то сегодня экзамен IELTS зачастую пригождается для того, чтобы прочитать про Гарри Поттера на языке оригинала.

Впереди, говорят оптимисты, еще не одна королевская свадьба и не одно переиздание Толкиена. А значит желающие всегда смогут различить в музыке русской культуры деликатное постукивание элегантной английской трости.