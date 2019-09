Отцовство снижает уровень тестостерона

Правообладатель иллюстрации Image caption Исследования показывают, что после рождения ребенка у отцов снижается уровень тестостерона

Ученые обнаружили, что уровень тестостерона в крови мужчин снижается сразу после рождения их детей.

Снижение содержания мужского гормона, предположительно, усиливает у молодых отцов привязанность к семье и снижает вероятность возникновения связей на стороне, утверждают биологи из Северо-западного университета США.

Тестостерон увеличивает сексуальную активность мужчины и помогает ему в соперничестве за партнершу.

В статье, помещенной в американском периодическом издании Proceedings of the National Academy of Sciences, представлены результаты исследования с участием 624 молодых людей, которых наблюдали до и после того, как они стали отцами.

Исследование показало, что уровень тестостерона существенно снижался сразу после рождения ребенка.

Снижение уровня тестостерона было особенно существенным у отцов, чьим детям еще не исполнился месяц, а также у тех, кто более активно участвовал в уходе за младенцами.

Биологические причины

Работа была проведена на Филиппинах. Ведущий исследователь Кристофер Кузава полагает, что усилия, которые требуются, чтобы вырастить потомство, требуют участия всей семьи.

Наблюдения могут иметь эволюционный смысл, если согласиться с мыслью, что мужчины с более низким уровнем тестостерона, скорее всего, склонны к моногамии и уходу за детьми. Аллан Пейси

"Наше исследование показывает, что отцы биологически привязаны к своей роли", - сказал Кузава.

"Отцовство, особенно когда в семье только появился новорожденный, требует серьезных эмоциональных, психологических и физических изменений. Наше исследование показывает, что биология человека на самом деле может существенно измениться, чтобы помочь удовлетворить эти требования", - полагает ученый.

Исследователи считают, что более низкий уровень тестостерона может защитить от некоторых хронических заболеваний. Это могло бы, в частности, объяснить, почему женатые мужчины и отцы часто обладают лучшим здоровьем, чем одинокие мужчины того же возраста.

Профессор Эшли Гроссман, представитель общества эндокринологов, предполагает, что жизнь и биология могут быть "гораздо более тонкими и адаптируемыми, чем мы думали".

"Это показывает, что существует гормональный и поведенческий компромисс между периодами спаривания и воспитания детей. Один требует высокого, а другой – низкого уровня тестостерона".

Аллан Пейси, старший преподаватель андрологии в Университете Шеффилда, уверен, что выводы исследования очень интересны.

"Уровень тестостерона у мужчин, как правило, сильно не меняется. Он может медленно снижаться с возрастом и меняться, реагируя на некоторые заболевания и методы лечения. Но резкие изменения в связи с семейной жизнью крайне интересны", - говорит ученый.

"Наблюдения могут иметь эволюционный смысл, если согласиться с мыслью, что мужчины с более низким уровнем тестостерона, скорее всего, склонны к моногамии и уходу за детьми, - продолжает Пейси. - Тем не менее, важно проверить эту связь между уровнем тестостерона и поведением, прежде чем мы могли бы с уверенностью об этом говорить".