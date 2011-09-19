В Дании украдено ожерелье пассажирки "Титаника"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Эксперты полагают, что кражу совершили непрофессиональные воры, так как на выставке есть вещи гораздо дороже

Позолоченное ожерелье, когда-то принадлежавшее пассажирке "Титаника", было одним из экспонатов временной выставки в парке развлечений Тиволи в Копенгагене.

На экспозиции выставлены вещи, поднятые с затонувшего в 1912 году корабля, который называли "непотопляемым".

Полиция ведет расследование кражи, а администрация парка объявила награду в 1 тысячу евро за возвращение экспоната.

"Стыдно признаться, но витрина не была взломана и сирена не зазвучала", – рассказал представитель парка Тиволи Торбен Планкс.

"Мы думаем, что это сделали не профессионалы, потому что там были гораздо более дорогие вещи", – заявил Планкс в интервью Франс пресс.

Как говорят эксперты, украденное ювелирное украшение принадлежало пассажирке первого класса американке Элеоноре Уайденер, уцелевшей в катастрофе, в которой погибли более 1500 пассажиров и членов экипажа. Правда, само колье было найдено в кармане погибшего на корабле дворецкого.

Как сообщил владелец выставленной коллекции Луис Феррейро, колье было застраховано на 14 тысяч евро, но оно настолько хорошо известно, что вряд ли может быть продано.

"Это очень важная вещь. За этими предметами стоят истории жизни людей, которые были на борту", – заявил Феррейро агентству Ассошиэйтед пресс.

Семья Уайденер была одной из самых богатых, находившихся на борту "Титаника".