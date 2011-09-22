Россиянин осужден в США за ограбление банка

Правообладатель иллюстрации Other Image caption Документы суда

В Делавере приговорен к 10 годам тюрьмы уроженец Иркутска Дмитрий Пронин, признавшийся в ограблении банка в крупнейшем городе штата Уилмингтоне.

Как говорится в обвинительном заключении по его делу, 5 марта нынешнего года 25-летний россиянин явился с мелкокалиберным пистолетом фирмы JC Higgins в сберегательный банк Wilmington Savings Fund Society, пригрозил его сотрудникам и забрал сумму, размеры которой в судебных документах не указываются.

Среди прочего, прокуратура требовала конфискации изъятого у грабителя пистолета и девяти патронов 22-го калибра.

Через девять дней после ограбления Пронина арестовали в Балтиморе. Кроме ограбления, ему инкриминировалось незаконное хранение оружия и нелегальное пребывание в США.

Попытки получить вид на жительство

По словам прокуроров, россиянин въехал в США в мае 2008 года по рабочей визе, которая впоследствии была заменена на студенческую.

В ноябре 2009 года он женился на 21-летней американке Мишель Ройфер, которая "явно страдает слабоумием". После ареста Пронин признался на допросе в ФБР, что женился на ней с целью получения вида на постоянное жительство в США, или зеленой карты.

Как явствует из материалов его уголовного дела, Пронин женился на Ройфер "тайно", но ее родные скоро прознали об этом и потребовали аннулирования брака. По словам прокурора Эдмонда Фалговского, в ответ Пронин, не желавший лишаться шанса на получение гринкарты, начал шантажировать семью Ройфер.

Обвиняемый планировал налет на банк в течение долгого времени и в случае успеха намеревался ограбить другие банки. За два месяца до ограбления он купил пистолет с намерением применить его для грабежа банков. Из заявления прокурора

В частности, Пронин, по словам прокуроров, показал тестю видеозапись, изображавшую, как он совокупляется с его дочерью, и пригрозил вывесить ее в интернете, если брак будет расторгнут до того, как он обзаведется заветным видом на жительство.

Брак был расторгнут в марте 2011 года, и Пронин находился в США нелегально. Среди прочего, это лишало его права иметь оружие.

12 сентября прокурор Фалговский направил федеральному судье Леонарду Старку ходатайство, в котором просил приговорить россиянина к 121 месяцу тюрьмы, то есть более чем к 10 годам.

В этом документе упоминается мать осужденного Юлия Погребенко, которая въехала в США 23 февраля нынешнего года для того, чтобы помочь сыну "решить его домашние и учебные проблемы", и с тех пор бесследно исчезла.

Когда следователи спросили Пронина, где она, он заявил, что не виделся с нею после ее приезда в Америку.

Тем не менее, во время обыска в его квартире были изъяты российский паспорт, с которым мать въехала в США, и кредитные карты. Пронин отказался сообщить, каким образом у него оказался паспорт матери.

"Сейчас следователи считают, что мать осужденного мертва", - сухо замечает прокурор.

Тюремный срок и депортация в Россию

Прося судью приговорить Пронина по минимуму, то есть к 9,5 годам лишения свободы, назначенный ему бесплатный адвокат Луис Ортис заявил, что у его подзащитного "было тяжелое детство", характеризовавшееся депрессивным состоянием.

"Его постоянно задирали в школе", - отмечает адвокат, который пишет, что Пронин приехал в Америку в поисках лучшей жизни, но, "к несчастью, находился в депрессии" и на новом месте.

По словам Ортиса, Пронин "считает, что совершил данное преступление в надежде на скачок адреналина, который мог бы помочь ему выйти из депрессии".

"Мистер Пронин понимает, что в результате его поступка ему стало только хуже", - скорбно заключает защитник. Ортис отмечает, что осужденный чистосердечно раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Прокурор парировал, что ограбление отнюдь не являлось "импульсивным поступком. Обвиняемый планировал налет на банк в течение долгого времени и в случае успеха намеревался ограбить другие банки. За два месяца до ограбления он купил пистолет с намерением применить его для грабежа банков. Затем он практиковался на стрельбище. В день грабежа он зарядил обойму и дослал патрон в патронник. Банковские кассирши были вне себя от ужаса. Видя, что обвиняемый размахивает пистолетом и наставляет его на них, они решили, что он его применит".

Судья согласился с прокурором и приговорил Пронина к 10-летнему сроку, по отбытии которого его депортируют в Россию.