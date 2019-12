Пол Маккартни женился на американке Нэнси Шевелл

Media playback is unsupported on your device

В центре Лондона состоялась свадебная церемония Пола Маккартни и американки Нэнси Шевелл. Этот брак для бывшего "битла" и одного из самых знаменитых музыкантов мира стал уже третьим.

В середине дня новобрачные прибыли в ратушу Old Marylebone неподалеку от Бейкер-стрит. В этом же здании в 1969 году состоялась свадьба Маккартни с его первой женой Линдой Истман.

Примерно через час после этого они появились на ступеньках отдела регистрации браков, и приглашенные осыпали их лепестками белых роз. Затем молодожены на некоторое время задержались перед объективами журналистов, поприветствовали поклонников и сели в машины.

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл перед свадьбой

В ответ на вопрос журналистов, как он себя чувствует после третьей свадьбы, Пол сказал: "Прекрасно, спасибо. Я чувствую себя женатым. Чувствую себя совершенно замечательно".

Как передают с места событий корреспонденты Би-би-си, около здания ратуши собралось около 200 поклонников Пола Маккартни и десятки журналистов. У здания заранее были установлены барьеры, чтобы публика и представители прессы не помешали молодоженам.

Незадолго до церемонии в ратушу также приехал второй оставшийся в живых член "Битлз" – Ринго Старр.

Ожидается, что свадьба будет проведена относительно скромно, на нее приглашены не боле 100 человек. Гости прибывают в лондонский дом Маккартни в районе Сент-Джонс Вуд, расположенный около знаменитой студии звукозаписи на улице Эбби-Роуд, где "Битлз" записали большинство своих альбомов и синглов.

Во время приема Маккартни должен исполнить новую песню, которую он написал специально для своей новой жены, а также один из самых известных хитов "Битлз" - "Let It Be".

На свадьбе Маккартни будут подавать только вегетарианские блюда, поскольку сам музыкант уже многие годы не ест мясо.

Предыдущая свадьба Маккартни – с британкой Хезер Миллс состоялась в 2002 году. Это событие было гораздо более масштабным, и для его проведения молодожены сняли замок в Ирландии. Но брак в 2008 году закончился разводом, сопровождавшимся скандалом и судебным процессом о выплате алиментов.

"Свадьба с Хезер Миллс была таким грандиозным событием – и посмотрите, чем она закончилась, - говорит журналист газеты Mirror Клеми Муди. – Думаю, на этот раз все пройдет намного тише и более цивилизованно. Будут только члены семьи и близкие друзья".

Символическая дата

Сообщается, что платье для невесты Пола сделала дочь музыканта, известный британский модельер Стелла Маккартни.

Свадьба Пола с Линдой Истманн прошла в том же здании

51-летняя Шевелл родом из Нью-Йорка; она вице-президент принадлежащей ее семье крупной компании, которая занимается грузовыми перевозками. Новая жена Маккартни также входит в совет нью-йоркского городского транспортного агентства.

Однако ожидается, что после свадьбы Шевелл поселится в Великобритании и откажется от своей работы в США. В интервью газете New York Post американка призналась, что хотела бы остаться в своем родном городе, после свадьбы но скорее всего переселится в Англию.

Первая жена Маккартни Линда умерла от рака в 1998 году. Этот брак продлился около 30 лет.

Дата свадьбы Пола Маккартни имеет особое значение, поскольку 9 октября – это день рождения еще одного "битла" Джона Леннона, которому в этом году исполнился бы 71 год.