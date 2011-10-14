Хилари Суонк сожалеет, что была на празднике Кадырова

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Двукратная обладательница "Оскара" говорит, что до поездки ничего не знала о ситуации в Чечне

Американская актриса Хилари Суонк, присутствовавшая вместе с другими звездами на праздновании Дня города в Грозном, который совпал с днем рождения Рамзана Кадырова, заявила о том, что сожалеет об этой поездке.

Несколько дней назад с призывом к звездам отказаться от денег и подарков Кадырова обратилась международная правозащитная организация Human Rights Watch, неоднократно в прошлом критиковавшая чеченские власти за нарушения прав человека.

Суонк выпустила заявление, в котором выражает "глубокое сожаление" по поводу "поездки, которая бросила тень на ее правозащитную деятельность", на следующий день после того, как к голливудским знаменитостям обратились правозащитники.

5 октября - в день рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - в Грозном отпраздновали День города.

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На торжественных мероприятиях по случаю двойного праздника кроме Суонк присутствовали британская скрипачка Ванесса Мэй, актер Жан-Клод Ван Дамм и английский певец Сил.

На праздник приехали и знаменитости из России и стран СНГ - певица София Ротару, Руслана, режиссер Федор Бондарчук, актер и телеведущий Игорь Верник, актер Сергей Безруков и другие.

Приехавшие знаменитости отмечали успехи чеченских властей в деле восстановления Грозного после войны.

Звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм признался в любви к Рамзану Кадырову и сказал, что "восхищен увиденным и потрясен тем, как после кровопролитных войн, раздоров и конфликтов удалось собрать народ, сплотить его и возродить республику".

"Лучше чем в Нью-Йорке"

Я бы никогда намеренно не сделала ничего такого, что поставило бы под сомнение мою правозащитную деятельность Хилари Суонк, актриса

Хилари Суонк на празднике поздравила Кадырова с днем рождения и заметила, что люди "одеваются в Чечне лучше, чем в Нью-Йорке". На вопрос, откуда она узнала о дне рождения Кадырова - ведь знаменитостей официально приглашали на празднование Дня города - актриса шутливо сказала: "я изучаю вопрос, у меня свои данные".

Актриса поблагодарила за приглашение и сказала, что любит путешествовать и, возможно, однажды устроит премьеру своего нового фильма в Чечне.

Правозащитники отреагировали призывом отказаться от вознаграждения за участие в торжествах, мотивируя это тем, что если "звезды получают деньги за участие в вечеринке Кадырова, это опошляет страдания бесчисленных жертв нарушений прав человека".

В своем заявлении, сделанном после обращения Human Rights Watch, Суонк говорит, что до поездки ничего не знала о репутации Кадырова, а поздравить его с днем рождения ее попросили организаторы мероприятия.

"Я бы никогда намеренно не сделала ничего такого, что поставило бы под сомнение мою правозащитную деятельность. Я буду продолжать жертвовать свое время и финансовые ресурсы на благотворительную и правозащитную деятельность", - сказала двукратная обладательница премии "Оскар".

В заявлении Human Rights Watch говорится, что за пять дней до дня рождения Кадырова они пытались в открытом письме к знаменитостям отговорить тех от поездки в Грозный, но безуспешно.

В письме HRW, в частности, говорилось, что участие звезд мирового уровня в вечеринке Кадырова "будет воспринято как реклама его авторитарного правления".

35-летний Кадыров возглавляет чеченскую республику с 2007 года. Правозащитники регулярно критикуют чеченские власти за исламизацию Чечни и отсутствие свобод.

В день своего рождения, отвечая на вопрос, откуда у него деньги на масштабные торжества, Кадыров сказал, что их ему дает Аллах.