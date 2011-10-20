Побег животных из зоопарка Огайо закончился трагедией

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Полиция штата Огайо была вынуждена произвести отстрел десятков экзотических животных, сбежавших из частного зоопарка в городе Зейнзвилл

Владелец зоопарка, Терри Томпсон, был обнаружен мертвым, а клетки - открытыми. Полиция подозревает самоубийство.

Шериф графства Маскингам Матт Лутц заявил, что лично отдал приказ стрелять в медведей, волков, тигров и львов.

В среду на пресс-конференции он подтвердил, что полиции известна судьба всех животных, кроме одной обезьяны.

"Чрезвычайно опасная ситуация"

По словам властей, решение начать отстрел сбежавших животных было принято во вторник вечером, когда стало ясно, что они представляют реальную угрозу, а отловить их быстро не удастся.

В результате 48 из 56 хищников были убиты. Среди застреленных животных оказались 17 львов и 18 бенгальских тигров, что, по словам ведущего программы о дикой природе на американском телевидении Джека Ханны, особенно печально, поскольку на воле этих животных осталось не более полутора тысяч.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В среду утром по всему Зейнзвиллу были разбросаны трупы животных.

Три леопарда, медведь гризли и две обезьяны - были пойманы и отправлены в ближайший зоопарк Коламбус, служители которого помогали отлавливать животных с помощью транквилизаторов.

По мнению Джека Ханны, бывшего директора зоопарка Коламбус, шериф принял трудное, но верное решение об отстреле животных, поскольку ловить хищников ночью в населенной местности было крайне опасно.

"Медведя, леопарда или тигра крайне трудно транквилизировать ночью, - пояснил Ханна. - Даже если вы попали в него, животное старается спрятаться, а потом полицейские вынуждены искать агрессивное животное, рискую собственными жизнями и жизнью населения".

Мягкое законодательство

По словам Ханны, побег и последующая гибель животных стали событием эпического масштаба.

В Огайо действует одно из самых мягких законодательств по содержанию экзотических животных, и здесь же зарегистрировано самое большое число случаев нападения зверей на людей, в том числе и со смертельным исходом.

К примеру, в 2010 году медведь загрыз владельца частного зоопарка в Кливленде. Эту смерть в итоге списали на несоблюдение техники безопасности на рабочем месте.

В последнем случае, тревожные звонки стали поступать в офис шерифа в половине шестого вечера по местному времени.

Люди сообщали, что видели на дороге к западу от города много диких животных.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Вдоль дорог Огайо расставили предупреждающие знаки

В зоопарк были отправлены четверо вооруженных помощников шерифа, которые обнаружили тело Томпсона и открытые клетки. Там же бродили несколько хищных животных, которые служители правопорядка посчитали агрессивными и застрелили.

После этого Лутц предпринял необходимые, с его точки зрения, меры для защиты жителей этой преимущественно сельской местности.

Полиция Зейнзвилла настоятельно рекомендовала жителям города без нужды не выходить из дома, а вдоль шоссе были расставлены освещенные знаки "Внимание, экзотические животные" и "Не выходите из автомобилей".

В нескольких школах были отменены занятия. "Мы не хотим, чтобы дети на остановке школьного автобуса вдруг встретились с этими крупными животными", - пояснил шериф Лутц.

Колоритный персонаж

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Шериф Лутц лично распорядился об отстреле животных.

По словам Дэниелы Уайта, соседки погибшего владельца зоопарка, у Томпсона и раньше были проблемы с законом, а полиция подтвердилпа, что он недавно вышел из тюрьмы.

"У него постоянно были проблемы из-за лицензий, да и звери у него то и дело сбегали", - пояснила Уайт. По ее словам, пару недель назад она едва успела объехать верблюдов, которые паслись на обочине шоссе.

Три недели назад Томпсон вышел из федеральной тюрьмы, где отсидел год по делу, связанному с огнестрельным оружием.

В 2008 году в ходе рейда на его ферме было конфисковано более ста ружей.

Однако местный житель Билл Уайзер с симпатией отзывается о Томпсоне, называя его весьма колоритным персонажем, который управлял самолетами и гоночными лодками, а также владел магазином по продаже мотоциклов и оружия.

"Это был уникальный тип, - признался Уйазер, - у него был особый подход к жизни, но я не слышал, чтобы он когда-нибудь кого-то обидел, и он хорошо заботился о своих животных".