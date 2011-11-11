Врач Джексона оправдал свои действия в телеинтервью

Правообладатель иллюстрации na Image caption Конрад Мюррей был осужден за неумышленное убийство Майкла Джексона

Врач Конрад Мюррей, приговоренный за неумышленное убийство Майкла Джексона, выступил в защиту своего решения прописать пропофол поп-певцу. Джексон умер в результате передозировки этого лекарства.

В телевизионном интервью, записанном еще до вынесения ему приговора, но показанного только сейчас, Мюррей заявил, что давал Джексону незначительные количества лекарства.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что певец умер в июне 2009 года от смертельной дозы пропофола.

Наследники Джексона заявили, что в интервью, переданном телеканалом NBC, Мюррей пытался просто снять с себя вину.

Это интервью, вторую часть которого должны показать утром в пятницу, входит в документальный фильм "Майкл Джексон и доктор: роковая дружба".

"Я считаю, что пропофол не рекомендуется для приема в домашних условиях, - сказал Мюррей в интервью. - Однако он и не запрещен".

Мюррей, который утверждал в своих показаниях, что Джексон принимал это болеутоляющее средство задолго до знакомства с ним, заявил в интервью, что не сказал врачам скорой помощи, что давал Джексону это лекарство просто потому, что он назначал его в незначительном количестве.

Во время процесса адвокаты Мюррея утверждали, что Джексон был наркоманом, который ускорил свою кончину, приняв дополнительное количество пропофола, когда врача не было в комнате.

"Я видел перед собой человека, страдавшего от бессонницы, который очень хотел заснуть и уже засыпал - так что же, мне нужно было его тормошить и будить?"- говорит Мюррей.

Он признается, что вышел на несколько минут из спальни Джексона, чтобы поговорить по телефону. Но при этом якобы хотел дать Джексону возможность заснуть.

По словам Мюррея, у него не было оснований предполагать, что Джексону что-то угрожало, и он мог перестать дышать.

Теперь судья на отдельном заседании, которое назначено на 29 ноября, примет решение о мере наказания обвиняемому. Ему грозит до четырех лет тюремного заключения и лишение лицензии на работу в качестве врача.