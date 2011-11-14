Брэд Питт: "У меня истекает срок годности"

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Брэд Питт - конец "срока годности"?

Звезда Голливуда Брэд Питт, признанный в свое время самым сексуальным мужчиной мира, заявил, что прекратит сниматься в кино, когда ему исполнится 50 лет.

Об этом решении 47-летний киноактер заявил в интервью австралийской программе "60 минут".

В ответ на вопрос, чем он будет заниматься после этого, Питт откровенно ответил: "а черт его знает".

При этом он подчеркнул, что "с большим удовольствием занимается продюсированием и снимает фильмы по сценариям, которые без него никогда не дошли бы до экранизации".

Пора на покой?

В Австралию Брэд Питт приехал с рекламой своего последнего фильма "Манибол" об игроках бейсбольной команды, которая переживает серию неудач. Этому фильму многие уже прочат "Оскаров".

Питт уже не раз выступал в качестве кинопродюсера, и помимо "Манибол", на его счету такие весьма успешные ленты, как "Древо жизни" и "Жена путешественника во времени". Успех предрекают и его картине "Мировая война Z".

В другом недавнем интервью, опубликованном в журнальном приложении к газете Sunday Times, Брэд Питт признался, что его "срок годности" подходит к концу.

"Но при этом я кое-что еще хочу успеть сделать, - поспешил добавить актер, - мне бы хотелось напоследок сыграть какого-нибудь ворчливого старого сквернослова".

Что касается личной жизни, то в интервью ведущей программы "60 минут" Таре Браун Питт намекнул, что хотел бы иметь еще детей с Анджелиной Джоли.

У пары уже есть трое своих биологических и трое приемных детей, однако, как сказал Питт в телеинтервью, "я не думаю, что мы поставим на этом точку".