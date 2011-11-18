Деми Мур и Эштон Катчер разводятся
Американская кинозвезда Деми Мур объявила о разводе с актером Эштоном Катчером, с которым она провела в браке шесть лет.
Распаду одного из самых известных супружеских союзов в Голливуде предшествовали сообщения о предполагаемой неверности Катчера в последние месяцы.
Сам Катчер написал в "твиттере", что всю жизнь с благодарностью будет вспоминать годы, проведенные с Мур.
49-летняя Мур и Катчер, которому исполнилось 33 года, поженились в сентябре 2005 года. Перед этим она 13 лет состояла в браке с Брюсом Уиллисом.
В четверг вечером, когда появилась информация о разводе, в лос-анджелесский суд еще не были поданы соответствующие заявления, сообщает Ассошиэйтед пресс.
Деми Мур объявила о разводе не через "твиттер", где она обычно делится новостями, а посредством своего представителя по связям с прессой.
"С большой печалью и тяжелым сердцем я решила прекратить продлившийся шесть лет брак с Эштоном", - говорится в заявлении.
"Как женщина, мать и жена, я считаю неприкосновенными определенные ценности и клятвы, и именно в духе этих ценностей я решила оставить позади эту страницу своей жизни", - сообщила Мур.
Она также попросила общественность и журналистов проявить сочувствие и уважение к ее частной жизни.
Вскоре Эштон Катчер, который недавно заменил Чарли Шина в популярном телесериале "Два с половиной человека", написал в своем "твиттере": "Я всегда буду помнить с благодарностью время, которое я прожил с Деми. Женитьба – одна из самых тяжелых вещей в мире и, к сожалению, иногда бывает неудачной".
Катчер стал отчимом троих детей Мур от брака с Брюсом Уиллисом, их зовут Румер, Скаут и Таллула Белль.
Мур и Уиллис развелись в 2000 году, но при этом остались близкими друзьями.