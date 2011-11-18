Деми Мур и Эштон Катчер разводятся

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Толчком к разводу звездной пары послужил предполагаемый роман Кутчера с девушкой вполовину моложе, чем Мур

Американская кинозвезда Деми Мур объявила о разводе с актером Эштоном Катчером, с которым она провела в браке шесть лет.

Распаду одного из самых известных супружеских союзов в Голливуде предшествовали сообщения о предполагаемой неверности Катчера в последние месяцы.

Сам Катчер написал в "твиттере", что всю жизнь с благодарностью будет вспоминать годы, проведенные с Мур.

49-летняя Мур и Катчер, которому исполнилось 33 года, поженились в сентябре 2005 года. Перед этим она 13 лет состояла в браке с Брюсом Уиллисом.

В четверг вечером, когда появилась информация о разводе, в лос-анджелесский суд еще не были поданы соответствующие заявления, сообщает Ассошиэйтед пресс.

Деми Мур объявила о разводе не через "твиттер", где она обычно делится новостями, а посредством своего представителя по связям с прессой.

"С большой печалью и тяжелым сердцем я решила прекратить продлившийся шесть лет брак с Эштоном", - говорится в заявлении.

"Как женщина, мать и жена, я считаю неприкосновенными определенные ценности и клятвы, и именно в духе этих ценностей я решила оставить позади эту страницу своей жизни", - сообщила Мур.

Она также попросила общественность и журналистов проявить сочувствие и уважение к ее частной жизни.

Вскоре Эштон Катчер, который недавно заменил Чарли Шина в популярном телесериале "Два с половиной человека", написал в своем "твиттере": "Я всегда буду помнить с благодарностью время, которое я прожил с Деми. Женитьба – одна из самых тяжелых вещей в мире и, к сожалению, иногда бывает неудачной".

Катчер стал отчимом троих детей Мур от брака с Брюсом Уиллисом, их зовут Румер, Скаут и Таллула Белль.

Мур и Уиллис развелись в 2000 году, но при этом остались близкими друзьями.