Поиграй в писсуар: новые туалетные игры для мужчин

Image caption Каждый мужчина в среднем проводит у писсуара 55 секунд

Что еще остается делать, когда припирает нужда, и мужчина вынужден воспользоваться общественным туалетом? Выбор невелик: либо пялиться на кафельную стену, либо разглядывать шнурки на ботинках, либо насвистывать.

Но это пока.

Дело в том, что британская компания Captive Media разработала продукт, который, по ее мнению, залатает этот пробел, предоставив мужчинам новую писсуарную игру, контролируемую потоком мочи.

Это будет, по словам компании, первая в своем роде "игровая консоль хэндс-фри".

Прикрепляться она будет чуть выше писсуара, открывая окно в новый, неизведанный мир туалетных развлечений.

У каждого "юзера" внутри писсуара будет выбор из трех мишеней - там будут размещены наклейки "Начать", "Лево" и "Право". Определять, куда же, собственно, поступает моча, консоль сможет благодаря инфракрасному датчику.

А вот "джойстик" у каждого имеется в комплекте.

Бесподобные "примочки"

Среди предлагаемых игр: лыжный слалом и викторина с разными вариантами ответов, из которых надо будет выбрать один правильный.

Как только пользователь игрового писсуара завершит свою деятельность, то он тут же сможет по мобильному телефону отправить набранные баллы на Twitter или на специальную "доску игровых объявлений", чтобы сравнить свой результат с таблицей рекордов.

Image caption Возможно, туалетные граффити теперь уступят место таблице рекордов

Консоль будет иметь 12-дюймовый плазменный экран, защищенный ударопрочным легко моющимся стеклом.

Она будет оборудована двухъядерным микропроцессором Intel Atom, снабжена беспроводным сенсорным датчиком и Windows7, а вот встроенной камеры там не будет, что тоже немаловажно.

Нечто схожее, производства компании Sega, уже появилось в Японии, однако разработчики британской консоли говорят, что у их продукта будут некоторые совершенно бесподобные "примочки".

Например, множественные инфракрасные сенсоры, а не микроволновые датчики, которые позволят более точно "попадать в цель", и находится они будут на внешней консоли. Это, в свою очередь, означает, что 90% всех британских писсуаров могут быть легко заменены.

"Никакой замены труб не понадобится", - заверяет Гордон Максуин из Captive Media.

9 месяцев игры

По данным профессиональной публикации Adweek, в среднем мужчина находится у писсуара 55 секунд. Если все сложить, то за жизнь наберется целых 9 месяцев.

Рекламодатели не преминут воспользоваться новым изобретением и направить его на то, чтобы мужчины, освободившись от продукта жизнедеятельности собственного организма, смогли впоследствии освободиться и от содержимого своих кошельков.

Так что бары смогут использовать эти консоли и для размещения рекламы своих напитков, поскольку, купив такую приставку, они автоматически получат возможность воспользоваться 25% ее рекламного времени.

Image caption Пока мужчины будут прикованы к мишени, рекламодатели будут вести свою охоту

"Известно, что молодые мужчины на досуге - это очень непростая аудитория для потенциальных рекламодателей", - утверждает Максуин.

"А уж тут рекламщики получат возможность проявить себя", - вторит ему один из авторов приставки, Марк Мелфорд.

Благотворительная организация Drinkaware, выступающая за умеренное потребление спиртных напитков, уже подписалась на участие в этом проекте, однако пока неясно, насколько интересной эта затея покажется другим рекламодателям, некоторые из которых, возможно, не захотят ассоциироваться с актом мочеиспускания, сколь элегическим он бы ни был.

Прямое попадание

Новые "писательные приставки" уже установлены в баре "Экзибит", расположенном в районе Балэм на юге Лондона.

Его владелец Дрю Уэзерхед полагает, что это поможет пабу "выделиться" на общем фоне.

Оправдают ли себя его надежды - покажет время, а пока Captive Media пристально следит за тем, насколько охотно завсегдатаи этого бара пользуются новинкой.

Еще один паб в Кембридже устроил "предварительные смотрины" новому игровому писсуару и пришел к любопытным выводам.

Например, таким: наиболее азартные пользователи выяснили, что, приостанавливая и начиная вновь процесс мочеиспускания, можно добиться более высоких результатов. К тому же оказалось, что писсуары стали значительно чище, так как мужчины метились в них прицельно.

Что касается женщин, то у них другая проблема - длинные очереди в туалет, но Captive Media не забыла и про них и уже работает над созданием игровых приставок, которые будут размещаться возле сушилок для рук, чтобы помочь дамам скоротать время по дороге в кабинку.

"По объективным анатомическим причинам женщины не могут пользоваться нашим основным изобретением", - сетует Максуин.