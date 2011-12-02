Пакистан возмущен голой фотосессией известной актрисы

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Между Индией и Пакистаном вспыхнул скандал в результате публикации фотографии обнаженной известной пакистанской актрисы Вины Малик с вытатуированными буквами ISI на руке.

Этой аббревиатурой обозначается основная спецслужба Пакистана - Межведомственная разведывательная служба.

Снимок обнаженной актрисы появился на обложке индийского журнала FHM India.

Пакистанские средства массовой информации приводят слова представителя актрисы, который утверждает, что Вина Малик никогда не снималась для обложки индийского журнала.

Однако редактор журнала FHM India заявил, что фотография является подлинной и что в ней ничего не было изменено.

"У нас есть видеозапись фотосъемок, а также электронные письма от Вины, которая пишет, что с нетерпением ждет появления обложки, - заявил Кабир Шарма корреспонденту Би-би-си в Исламабаде Ношину Аббасу.

"Это я придумал поместить буквы ISI у нее на руке, а Вина решила сделать их большими", - добавил он.

"В Индии мы часто шутим на эту тему - если что-то идет не так, мы говорим -наверное, тут не обошлось без ISI", - сказал редактор журнала.

Возмущение в Пакистане

Публикация этой фотографии на обложке декабрьского номера журнала для мужчин вызвала бурю возмущения в Пакистане, где многие люди негодуют по поводу откровенности изображения.

Пакистанская газета Express Tribune сообщила, что представитель Вины Малик отрицал то, что она позировала для этой фотографии.

"Вина знает, что можно, а что нельзя. Я знаю, что мы делали довольно смелые фотографии, которые можно найти на ее сайте, но она знает о пределах дозволенного", - заявил Сохайл Рашид.

Однако редактор журнала заявил, что никогда не слышал о таком представителе, и добавил, что Вина Малик не обращалась к нему с просьбой от удалении или изменении фотографии.

Эта актриса не впервые попадает в центр внимания пакистанской общественности.

В прошлом году она вызвала возмущение консервативных кругов, приняв участие в индийском реалити-шоу Bigg Boss.

В марте этого года она снова привлекла к себе внимание, подвергнув критике по телевидению высказывания пакистанского имама.