В Китае исчезли десятки тысяч памятников истории

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption В области, где нашли Терракотовую армию, "исчезло" более трех с половиной тысяч историко-культурных объектов

Китай сообщил об исчезновении 44 тысяч памятников истории и культуры, в том числе, древних развалин и храмов.

К такому заключению пришли специалисты, которые провели инвентаризацию культурного наследия страны спустя более чем 20 лет после предыдущей переписи.

Около четверти оставшихся памятников находится в плачевном состоянии.

Объясняя столь удивительные результаты переписи, китайские государственные СМИ цитируют заместителя главы проводившей ее группы Лю Сяое, заявившего, что многие исторические памятники были снесены, чтобы освободить место для нового строительства.

Перепись, проведенная государственной китайской Администрацией по охране культурного наследия, обнаружила в стране около 700 тысяч памятников истории и культуры.

Согласно данным переписи, только в провинции Шэньси, где некогда была найдена знаменитая Терракотовая армия, исчезло более трех с половиной тысяч объектов культурного наследия.

Однако в документе не перечислены конкретные здания или памятники, утраченные за последние 20 лет.

По словам наблюдателей, эрозия и несанкционированное строительство угрожают даже Великой китайской стене: правила бережного обращения с памятниками истории нарушаются туристами, а жители некоторых мест сами продают билеты путешественникам или даже просто собирают деньги за право подняться на стену.

Два года назад сообщалось, что часть Великой китайской стены эпохи династии Цинь (III век до н.э.) была повреждена кладоискателями, пробившими в ней шурфы в надежде найти золото.