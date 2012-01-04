Епископ в США подал в отставку из-за тайной семьи

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Епископ Завала участвовал в кампании против смертной казни и в поддержку мигрантов

Американский католический епископ, у которого родились двое детей, подал в отставку.

Вспомогательный епископ Лос-Анджелеса Габино Завала направил прошение об уходе, и Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку, сообщает Ватикан.

Как сообщил в письме к прихожанам архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, в декабре прошлого года Завала сообщил ему, что у него есть двое детей, которые сейчас уже достигли подросткового возраста. Дети живут вместе со своей матерью в другом американском штате.

По словам Гомеса, епархия предоставляет семье епископа "духовную заботу", а также финансовую помощь, необходимую для учебы детей в школе.

В своем письме архиепископ говорит об отставке Завалы как о "грустной и трудной" новости. Он также сообщает, что бывший католический священник больше не принимает участие в делах епархии.

60-летний Завала родился в Мексике. Будучи епископом, он принимал участие в общественных кампаниях против смертной казни и в поддержку прав иммигрантов.

Целибат

В своем официальном заявлении Ватикан не указал причин отставки Завалы, однако упомянул о церковной норме, согласно которой епископы могут досрочно уйти с работы, если не больны, не могут занимать свой пост или в силу каких-либо других причин.

Нынешний глава Ватикана не говорил о намерении смягчить уложения об обете безбрачия, или целибате, существующие в католической церкви с XI века.

В марте 2010 года Бенедикт XVI назвал целибат "знаком преданности, всецелого посвящения себя Богу и Божьему промыслу, выражением полной отдачи себя Богу и другим людям".

Католическим священникам запрещено жениться, однако исключение из этого правила Католическая церковь делает для англиканских священников, которые перешли в католицизм.

Два дня назад понтифик назначил американского женатого священника главой первого в США ординариата англиканцев, принявших католическую веру.