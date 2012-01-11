10 предсказаний столетней давности, которые сбылись

Image caption Среди предсказаний Уоткинса - мобильный телефон, скоростной поезд и танк

В 1900 году американский инженер-строитель Джон Элфрит Уоткинс написал развлекательную статью в дамский журнал Ladies' Home Journal - о том, что может произойти через сто лет. Теперь выяснилось, что автор сделал несколько точных предсказаний.

В частности, ему довольно точно удалось описать мобильные телефоны, телевидение, цифровую фотографию, самолеты-разведчики, танки и другое.

Тем не менее в своей статье, которая называлась "Что может произойти в течение ближайшего столетия", Уоткинс сделал и несколько предсказаний, которые не сбылись.

Он, в частности, предположил, что из английского алфавита исчезнут буквы C, X и Q, в больших городах не будет машин, а в природе - комаров.

Джон Уоткинс работал в журнале Saturday Evening Post, который издавался тем же издательством, что и Ladies' Home Journal.

Редактор исторического отдела Saturday Evening Post Джефф Нилссон заметил старую статью и решил опубликовать ее спустя 112 лет, поразившись точности некоторых предсказаний.

Правильные прогнозы

1. Цифровая цветная фотография. Уоткинс не использовал термин "цифровая" и даже приблизительно не описал принцип работы компьютеров.

Однако он вполне точно рассказал о том, как люди будут использовать такие фотоаппараты.

"Фотоснимки будут передаваться по телеграфу на любые расстояния. Если в Китае через сто лет произойдет сражение, наиболее яркие его моменты попадут в газеты уже через час... И фотографии будут передавать настоящие цвета", - говорится в статье.

Во времена Уоткинса снимок, сделанный в Китае, добирался бы до редакции в США не менее недели, отмечает Нилссон. Фотография тогда воспринималась как экзотическая редкость, а цветная и вовсе была еще на стадии научных экспериментов.

При этом, по мнению Патрика Такера из американской неправительственной организации Общество мирового будущего (World Future Society), говоря о передаче снимков на дальние расстояния при помощи телеграфа, Уоткинс предсказал еще и появление интернета.

2. Мобильная связь. "Беспроводные телефонные и телеграфные сети опутают мир. Любой муж сможет позвонить из центра Атлантического океана своей жене в спальню в Чикаго. Нам будет так же просто позвонить в Китай, как теперь - позвонить из Нью-Йорка в Бруклин", - писал автор в 1900 году.

В то время международных телефонных линий такой протяженности еще не существовало, не говоря уже о беспроводной связи.

3. Танки и самолеты. Хотя первые описания и даже рисунки танка сделал еще Леонардо да Винчи, Джон Уоткинс довольно точно описал применение "фортов на колесах" в войнах.

Такие форты, писал он, "будут прорываться через открытые пространства со скоростью современного экспресса". При этом, говорилось в статье 1900 года, действовать такие части должны по принципу "современной кавалерии".

Image caption Статья с предсказаниями была напечатана на 8-й странице журнала Ladies' Home Journal

Кроме того, он описал "летательные машины, которые будут оснащены телескопами с дальностью в сотню миль."

"Оснащенные фотоаппаратами, они смогут снимать позиции врага на этом расстоянии. Такие фотоснимки - с разрешением и размерами, как будто их сделали через улицу, - будут попадать на стол командующим", - говорилось в статье.

Первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха братья Райт совершили в 1903 году. Самолеты-разведчики, способные фотографировать на большом расстоянии, появились значительно позже.

А первый бой в применением танков произошел в 1916 году.

4. Полуфабрикаты. "Готовые к употреблению блюда будут поставляться из заведений, подобных современным бакалеям", - писал Уоткинс в своей статье.

Полуфабрикаты, которые продаются в современных магазинах, показывают, насколько прав был Уоткинс. Он, правда, полагал, что посуду, в которой будет поставляться такая еда, придется возвращать в "бакалею".

Но зато он предсказал, что продукты будут храниться в холодильниках в течение долгого времени, что тоже вполне соответствует современной реальности.

5. Теплицы. "Овощи будут выращиваться гораздо быстрее при помощи сильного электрического света, который будет заменять солнечный", - писал Уоткинс.

При этом, по его словам, в больших застекленных плантациях, где в земле будут проложены провода, зиму можно будет превратить в лето, а ночь - в день.

Это предсказание сбылось частично, поскольку большинство современных теплиц обходятся все-таки без электроподогрева.

Зато в его предсказаниях упоминается возможность доставки продовольствия на самолетах из отдаленных стран, где созрел урожай, например, фруктов.

6. Телевидение и веб-камеры. "Человек сможет наблюдать за всем миром. Изображения людей и всевозможных вещей будут через камеры передаваться по электрическим проводам на экраны, отстоящие за несколько тысяч миль", - говорится в статье.

Это описание вполне соответствует современным телетрансляциям в прямом эфире и еще больше - веб-камерам, которые появились на стыке XX и XXI веков.

7. Кондиционеры. "Холодный воздух будет идти из специальных кранов, и таким образом можно будет регулировать температуру в доме точно также, как сейчас мы пускаем из крана холодную или горячую воду, чтобы набрать ванну", - писал Уоткинс.

По его мнению, теплый и холодный воздух в XX веке должен был бы поставляться из специальных крупных станций - точно так же, как вода или газ.

Этого не произошло, однако описание самого принципа кондиционирования воздуха в помещении вполне точно описывает то, как действуют современные сплит-системы.

8. Синтезаторы. Уоткинс описал устройство, которое позволит музыкантам исполнять произведения, находясь на удаленном расстоянии - сигналы передавались бы при помощи электричества и воспроизводились бы в другом городе.

Такого аппарата за сто лет создано не было, однако автор пишет, что эти "автоматические устройства будут точно воспроизводить звучание инструмента".

Это вполне похоже на описание синтезатора - тем более, что, как пишет Уоткинс "к инструментам будут добавлены приспособления, которые будут усиливать эмоциональный эффект от музыки".

9. Гигантские фрукты. В своей статье Уоткинс предсказывает появление "клубники размером с яблоко".

Хотя в отношении клубники автор и был слишком оптимистичен, но в целом в XX веке были выведены более крупные сорта фруктов и овощей.

10. Сверхскоростные поезда. "Поезда будут ходить со скоростью 2 мили в минуту. А экспрессы - 150 миль в час", - говорится в статье 1900 года.

Спустя 100 лет после публикации материала в мире существуют поезда, которые развивают 240 км в час, хотя в среднем скорости обычных поездов гораздо ниже.

Что же касается рекорда, то он принадлежит французскому поезду TGV, который в 2007 году разогнался до 574,8 км/ч.

Неправильные прогнозы

В статье Уоткинса гораздо больше предсказаний, и далеко не все они были настолько же точны.

Более того, там содержались и такие прогнозы, которые не сбылись даже в малой степени.

Например, он писал, что к 2000 году в мире не останется диких животных, в частности - мух и комаров.

Другое предсказание - что через 100 лет после 1900 года в города не будут пускать машины. Вместо них, по его словам, в городах появится разветвленная сеть подземного городского транспорта.

Английский язык, по мнению Уоткинса, должен был "за ненужностью" лишиться букв C, X и Q - их теоретически могут заменить другие буквы, обозначающие на письме те же звуки.

Кроме того, английский, по его словам, к ХХ веку должен был стать самым популярным языком в мире. Второе место в своем предсказании Уоткинс отвел русскому языку.