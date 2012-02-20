В Швеции мужчина два месяца прожил в машине под снегом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Питера Скиллберга нашли на заднем сиденье закутанным в спальный мешок

Житель Швеции чудесным образом выжил без еды в заваленной снегом машине в течение двух месяцев, сообщила местная полиция.

Автомобиль 44-летнего Питера Скиллберга нашли в пятницу на лесной дороге - в километре от одной из автомагистралей недалеко от города Умео.

В последнее время здесь были сильные морозы: столбик термометра опускался до минус 30 градусов.

Скиллберг был настолько слаб, что смог произнести лишь несколько слов. Он сказал, что находился здесь с 19 декабря, еды у него не было, а воду ему заменял снег.

Полицейские говорят, что у них нет причин не верить незадачливому автомобилисту.

Скиллберг находится в местной больнице, врачи говорят, что он идет на поправку.

Обнаружила его группа любителей кататься на снегоходах, которые вначале подумали, что под сугробом находится брошенная машина. Расчистив от снега окно, они заглянули внутрь и увидели человека, сообщила газета Vasterbotten Courier.

Спячка и немного снега

Скиллберг находился на заднем сиденье в спальном мешке, рассказал газете полицейский Эббе Ниберг.

"Он был в очень плохом состоянии. Очень плохом. Он сказал, что находится там очень давно и питался только снегом. По его словам, он не ел с декабря", - сказал Ниберг.

Врачи университетской больницы Умео отметили, что человек может выжить без еды около четырех недель, пишет газета. Один из врачей добавил, что можно выжить и дольше, если войти в состояние своеобразной зимней спячки.

"Это удивительный пример выживания, но не невозможный", - написал в британской Times эксперт Майк Грокотт, глава отделения интегративной физиологии в университете Саутгэмптона.

Как отмечает эксперт, опасность в такой ситуации представляют недостаток воды и питания, а также гипотермия.

"Участники голодовок обычно держатся около двух месяцев, а в случае Скиллберга – из-за низкой температуры, можно предположить, что потребность в еде у него уменьшилась, так как замедлился метаболизм".

Воду он получал, поскольку ел снег, а снежный покров вокруг машины помог сохранить внутри температуру около нуля, когда на улице было минус 30, в свою очередь передает Daily Telegraph.