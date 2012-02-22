Власти Франции лишат "мадемуазель" официального статуса

Image caption Исключить слово "мадмуазель" из обихода требуют феминистки Франции

Из официальных французских писем, анкет и форм скоро исчезнет слово "мадемуазель" - традиционное обращение к незамужней женщине.

Правительство Франции, на которое оказывали давление активисты кампании за равноправие женщин, решило, что женщины теперь не должны будут в официальных документах выбирать форму обращения к себе.

В отличие от мужчин, к которым обращаются словом "месье", не несущим информации об их семейном статусе, женщины должны были выбирать между "мадемуазель" и "мадам" - обращением к замужней женщине.

Во Франции нет нейтрального обращения к женщине, подобного, например, "Ms" в английском языке.

Феминистские группы приветствовали решение премьер-министра Франсуа Фийона, однако, как они указывают, они будут пристально следить за тем, чтобы оно было обязательно вступило в силу в этом году, когда в стране должны пройти президентские выборы.

Мужчинам проще

"Мы везде должны указывать свое семейное положение. К мужчинам это не относится - видимо, совсем неважно, женаты они или нет", - отметила представительница одной из таких феминистских групп Жюли Мюре.

Члены этой группы - Osez le Feminisme [Не бойтесь феминизма] – хотят, чтобы кандидаты президентских выборов поддержали также и другие обещания, касающиеся сокращения разницы в зарплатах мужчин и женщин, права женщин на аборт и предохранение от беременности, а также борьбы с рекламой, так или иначе ущемляющей права женщин.

Феминистки долгие годы добивались изгнания из жизни французского общества слова "мадемуазель", которое, как они утверждают, является унизительным.

В документе, разосланном канцелярией премьер-министра, сказано, что государство больше не интересует информация о семейном положении женщин.

В нем также сказано, что представительницам слабого пола также больше не придется выбирать между графами "девичья фамилия" и "фамилия супруга". Вместо этого будет просто графа – "фамилия".

Как и в случае с обращением "мадемуазель", это изменение коснется самых разных документов - вплоть до исков по страховке и избирательных бюллетеней.