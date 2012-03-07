Сколько стоит казнь в Америке?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Такие кресла приобретаются тюрьмами США для казней с применением смертельных инъекций

Стоимость медикаментов, используемых в США для смертельных инъекции при казни преступников, значительно выросла за последний год. Это вызвано стремлением фармацевтических компаний не допустить использование их продукции при исполнении смертных приговоров.

Штат Техас намерен потратить 1286 долларов на казнь Кита Турмонда, которого в 2002 году признали виновным в убийстве бывшей супруги и ее любовника, случившегося после споров об опеке над их ребенком.

В среду, в 6 часов вечера работники техасской тюрьмы привяжут Турмонда к специальному креслу и введут 3 инъекции в его руку.

Стоимость медикаментов для смертельной инъекции выросла в 15 раз по сравнению с 2010 годом, когда они обходились штату в 86 долларов.

Причина в том, что химическое вещество, ранее использовавшееся для усыпления пациентов – тиопентал натрия – было снято с производства в 2010 году. Из-за этого Техасу и некоторым другим штатам пришлось начать использовать другое седативное средство – пентобарбитал. Вещество стоит намного дороже, и в ближайшем будущем тюрьмы могут оказаться не в состоянии его покупать.

Многие исследования указывают на то, что смертная казнь обходится налогоплательщику намного дороже, чем пожизненный приговор, в основном из-за продолжительных судебных разбирательств.

Умирают сами

В отличие от Техаса, другие 33 штата, где официально разрешена смертная казнь, проводят ее не так часто. Но, если это происходит, властям этих штатов приходится тратить миллиарды долларов на доказательств оправданности применения смертного приговора, а также для содержания осужденных на казнь перед приведением приговора в исполнение.

Например, расходы Калифорнии на приговоренных смертников составили примерно 4 млрд долларов с 1978 года, при этом казнено за это время было лишь 13 человек.

За это же время 78 человек из числа приговоренных к смерти умерли по естественным причинам в ожидании казни.

Стоимость казни непосредственно в день ее проведения варьируется в разных штатах, но в целом она невысока по сравнению с затратами, которые возникают до этого. Штат Вашингтон потратил более 97 тысяч долларов на казнь Кэла Брауна в 2010 году.

Большую часть этой суммы составляет зарплата работников, но штату необходимо было возвести забор, обеспечить освещение для собравшихся у тюрьмы, поставить палатку для прессы, а также обеспечить питание для охраны, сообщила пресс-секретарь департамента исполнения наказаний штата Вашингтон Мария Петерсон.

Само смертельное вещество - тиопентал натрия, использовавшийся для казни - стоило 861 доллар, добавила она.

В 2010 году в штате Юта смертельный приговор, приведенный в действие через расстрел, стоил штату 165 тысяч долларов. Большую часть этого составила заработная плата, но 25 тысяч долларов было потрачено на использовавшиеся при этом предметы, вроде стула, к которому был привязан преступник, а также на спортивный костюм для него, сообщила газета Salt Lake Tribune.

Некоторые фармацевтические компании пытаются ограничить использование своих медицинских товаров в казнях. Так, например, в декабре Еврокомиссия отдала распоряжение европейским компаниям, желающим экспортировать медикаментозные средства, сделать все необходимое для недопущения их использования в смертельных инъекциях при казнях.

Пока непонятно, в течение какого времени будет выпускаться пентобарбитал, используемый для проведения смертельных инъекций на сегодняшний день.

Единственной компанией, которой разрешено продавать этот препарат в США, является датская фармацевтическая компания Lundbeck. Та же продала право на производство препарата американской компании Akorn, которая пообещала ограничить его распространение для недопущения его использования в казнях.

Теперь покупатели должны подписывать специальную форму, подтверждающую, что они будут использовать медикамент, основное назначение которого – лечение эпилепсии, только на своих пациентах и не будут перепродавать его без соответствующего разрешения.