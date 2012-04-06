Image caption Концепция нового усилителя зародилась в голове Маршалла после разговора с музыкантами Питом Таунседом и Ричи Блэкмором

Музыканты по всему миру почтили память легендарного барабанщика и предпринимателя Джима Маршалла, который скончался в четверг в возрасте 88 лет.

Мировую известность Маршаллу принес знаменитый комбоусилитель для гитар, который он сконструировал по просьбам меломанов и профессиональных гитаристов в начале 60-х годов.

Основатель компании Marshall Amplification за последние годы перенес несколько сердечных приступов, а в конце 2011 года у него обнаружили раковую опухоль. На официальном сайте компании его описали как "легендарного и выдающегося человека".

Изобретением Маршалла, известного как "Отец Громкого Звука", пользовались и продолжают пользоваться тысячи музыкантов во всем мире. Среди них ныне покойные Джимми Хендрикс и Курт Кобейн (Nirvana), а также гитарист Guns'N'Roses Слэш, Пит Таунсенд из The Who и многие другие.

"Новость о том, что скончался Джим Маршалл, крайне прискорбна. Без него рок-н-ролл больше не будет таким же, но его усилители будут жить вечно", - написал в своем микроблоге на Twitter Слэш.

Маршалл, наряду с производителями электрогитар Лео Фендером (Leo Fender) и Лесом Полом (Les Paul) войдет в историю как один из праотцов современной рок-музыки и "электронного" звучания.

Юбилейный концерт

Маршалл родился в Лондоне в 1923 году. В молодости он работал электриком, но параллельно давал уроки игры на барабанах и гитаре. Впоследствии его ученики выступали в таких популярных группах, как The Jimi Hendrix Experience и Jeff Beck Group.

Известно, что Маршалл всерьез озаботился идеей создания музыкального усилителя после состоявшегося в начале 60-х разговора с Питом Таунсендом и будущим гитаристом Deep Purple Ричи Блэкмором.

Тогда Маршал приметил нишу на рынке музыкальных инструментов и разработал прототип 50-ваттного усилителя, взяв за основу более дорогостоящую модель от Fender Bassman. Так в 1962 году появился первый в истории индустрии гитарный кабинет.

Помимо музыки Маршалл много внимания уделял благотворительной деятельности. В 2003 году он был награжден Орденом британской империи за заслуги в мире музыки и активное участие в благотворительности.

В сентябре этого года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет праздничный концерт, приуроченный к 50-летнему юбилею изобретения "кабинета Маршалла", в котором примут участие Iron Maiden, Slipknot, The Cult и другие известные рок-группы.