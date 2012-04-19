Ватикан осудил "либеральных" монахинь в США

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По мнению Ватикана, монашеская организация оказалась перед лицом "страшного кризиса доктрины"

Римская католическая церковь осудила ведущее объединение американских монахинь за его либеральную позицию по ряду социальных вопросов.

Руководство церкви назначило архиепископа, чтобы реформировать деятельность организации Leadership Conference of Women Religious ("Конференция по лидерству для женщин религии").

"Конференция по лидерству для женщин религии", – самая крупная организация католических монахинь в США.

По словам представителей Ватикана, ее деятельность противоречит взглядам римско-католической церкви на гомосексуальность, а также пропагандирует "феминистские идеи, не совместимые с католической верой".

"Конференция", чей головной офис находится в штате Мэриленд, представляет 57 тысяч монахинь. Организация предлагает большой выбор услуг и мастер-классов: от тренингов по лидерству для женщин из религиозных организаций до юридической помощи в вопросах социальной справедливости

Все это всерьез взволновало верхушку Ватикана.

Доклад Ватикана

По словам представителей Конгрегации доктрины веры - главного органа, отвечающего за идеологический контроль над католической церковью, - монашеская организация оказалась перед лицом "серьезнейшего кризиса доктрины".

Представители конгрегации отмечают, что конференция не уделяет должного внимания критике абортов и эвтаназии – исключительно важных для католической церкви вопросов.

Ватикан также осудил группу за публичные высказывания, критикующие позицию епископов, которые, как указывается в заявлении Ватикана, суть "настоящие учителя веры и морали церкви".

Кроме того, церковь беспокоят связи между "Конференцией по лидерству для женщин религии" и организацией под названием Network ("Сеть"), поддерживавшей, в частности, реформу здравоохранения, проводимую президентом США Бараком Обамой.

Эта позиция шла вразрез с мнением епископов, для которых новые законы были неприемлемы, поскольку допускали федеральное финансирование абортов

"Конференция по лидерству для женщин религии", напротив, солидаризировалась с Network.

Как показывают результаты расследования, заказанного Ватиканом, группа коллективно отошла от позиции церкви в вопросах человеческой сексуальности.

В докладе также отмечается, что в работе организации наблюдается "превалирование некоторых радикально феминистских тем, не совместимых с учениями католической церкви".

Также, как установило расследование, группа не отстаивала принятый церковью тезис о том, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия - это исходная посылка большинства противников абортов в США, - и не высказывалась против эвтаназии.