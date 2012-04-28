Кубинские актеры сыграли перебежчиков и сбежали сами
Двое кубинских актеров, которые исполнили главные роли в фильме о невозвращенцах, после съемок сами бежали в США.
О судьбе Хавьера Нуньеса Флориана и Анайлин де ла Руа стало известно лишь спустя неделю после того, как они пропали в аэропорту Майами во время пересадки, хотя должны были лететь на кинофестиваль в Нью-Йорке.
Выступая в эфире испаноязычного телеканала в Майами, они заявили, что попросят политического убежища в США.
Несколько кубинских спортсменов и танцовщиков ранее бежали с коммунистической родины в надежде сделать карьеру за ее пределами.
Двое 20-летних актеров снялись в фильме "Одна ночь", повествующем о жизни трех кубинских подростков, которые пытаются спастись от бедности и начать новую жизнь во Флориде.
Пустой багаж
До их появления в эфире американского эмигрантского телеканала в пятницу вечером, беглецов в последний раз видели в аэропорту Майами во время пересадки на рейс до Нью-Йорка.
Они заверили продюсера фильма Сэнди Переса Агуила, который летел вместе с ними, что встретятся с ним у выхода на посадку на рейс до Нью-Йорка, но в условленном месте позднее не появились.
Перес обратился в полицию Майами, сообщив, что двое актеров пропали без вести. Полицейские же в ответ сказали, что ему придется ждать 24 часа, прежде чем он сможет подать заявление.
Удивление продюсера позднее вызвал и тот факт, что, когда он открыл чемоданы актеров по прибытию в Нью-Йорк, вещей внутри не оказалось.
Фильм "Одна ночь" получил три награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, в том числе приз за лучшую мужскую роль для Хавьера Нуньеса, который он разделил с другим киноактером.
Выступая в эфире America TeVe, сам Нуньес выразил надежду, что сможет продолжить свою актерскую карьеру в США.
В интервью агентству Рейтер невозвращенцы заявили, что начали думать о побеге, как только услышали о приглашении в Нью-Йорк.
"Трудно оставить свою семью и друзей, - сказала актриса Анайлин де ла Руа. - Но в то же время это делается, чтобы помочь им".
"На Кубе нет будущего", - полагает она.
Бегут спортсмены и танцоры
Адвокат по иммиграционным делам, представляющий интересы бежавших кубинцев, рассказал Рейтер, что намерен подать прошение о предоставлении политического убежища от имени актеров на том основании, что они могут столкнуться с преследованием, если вернутся на Кубу.
Ряд кубинских артистов и спортсменов бежали с острова в течение последних нескольких лет.
В 2005 году американскую границу пересек танцовщик балета Роландо Сарабия. В 2008 году семь членов олимпийской сборной Кубы по футболу бежали во Флориду после игры с американской командой.
В прошлом году пять танцовщиков Национального балета Кубы, находившихся на гастролях в Канаде, решили остаться в этой стране.