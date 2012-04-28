Кубинские актеры сыграли перебежчиков и сбежали сами

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Молодые актеры повторили в жизни то, что сыграли до этого в кино

Двое кубинских актеров, которые исполнили главные роли в фильме о невозвращенцах, после съемок сами бежали в США.

О судьбе Хавьера Нуньеса Флориана и Анайлин де ла Руа стало известно лишь спустя неделю после того, как они пропали в аэропорту Майами во время пересадки, хотя должны были лететь на кинофестиваль в Нью-Йорке.

Выступая в эфире испаноязычного телеканала в Майами, они заявили, что попросят политического убежища в США.

Несколько кубинских спортсменов и танцовщиков ранее бежали с коммунистической родины в надежде сделать карьеру за ее пределами.

Двое 20-летних актеров снялись в фильме "Одна ночь", повествующем о жизни трех кубинских подростков, которые пытаются спастись от бедности и начать новую жизнь во Флориде.

Пустой багаж

До их появления в эфире американского эмигрантского телеканала в пятницу вечером, беглецов в последний раз видели в аэропорту Майами во время пересадки на рейс до Нью-Йорка.

Они заверили продюсера фильма Сэнди Переса Агуила, который летел вместе с ними, что встретятся с ним у выхода на посадку на рейс до Нью-Йорка, но в условленном месте позднее не появились.

Перес обратился в полицию Майами, сообщив, что двое актеров пропали без вести. Полицейские же в ответ сказали, что ему придется ждать 24 часа, прежде чем он сможет подать заявление.

Удивление продюсера позднее вызвал и тот факт, что, когда он открыл чемоданы актеров по прибытию в Нью-Йорк, вещей внутри не оказалось.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В эфире эмигрантского телеканала Майами актеры заявили, что будут добиваться политического убежища в США

Фильм "Одна ночь" получил три награды на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, в том числе приз за лучшую мужскую роль для Хавьера Нуньеса, который он разделил с другим киноактером.

Выступая в эфире America TeVe, сам Нуньес выразил надежду, что сможет продолжить свою актерскую карьеру в США.

В интервью агентству Рейтер невозвращенцы заявили, что начали думать о побеге, как только услышали о приглашении в Нью-Йорк.

"Трудно оставить свою семью и друзей, - сказала актриса Анайлин де ла Руа. - Но в то же время это делается, чтобы помочь им".

"На Кубе нет будущего", - полагает она.

Бегут спортсмены и танцоры

Адвокат по иммиграционным делам, представляющий интересы бежавших кубинцев, рассказал Рейтер, что намерен подать прошение о предоставлении политического убежища от имени актеров на том основании, что они могут столкнуться с преследованием, если вернутся на Кубу.

Ряд кубинских артистов и спортсменов бежали с острова в течение последних нескольких лет.

В 2005 году американскую границу пересек танцовщик балета Роландо Сарабия. В 2008 году семь членов олимпийской сборной Кубы по футболу бежали во Флориду после игры с американской командой.

В прошлом году пять танцовщиков Национального балета Кубы, находившихся на гастролях в Канаде, решили остаться в этой стране.