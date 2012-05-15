Россия и Молдавия - худшие страны для геев в Европе

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Россия занимает последнее место в спсике ILGA о положении с соблюдением прав ЛГБТ

Международная ассоциация лесбиянок и геев (ILGA) считает Россию и Молдавию худшими странами в Европе по соблюдению прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), говорится в первом годовом отчете организации о положении с соблюдением прав ЛГБТ в странах и Европы и обновленной "Радужной карте".

Презентация изданий пройдет во время мероприятий, посвященных международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией 17 мая. На это событие приглашена комиссар по внутренним делам ЕС Сесилия Мальмстрем, представители ООН и активисты ЛГБТ из Восточной Европы, сообщает ILGA-Europe.

"Радужная карта" оценивает положение дел с равноправием по отношению к ЛГБТ по 30-бальной шкале на основе различных факторов. Ни одна из стран Европы не может похвастаться максимальным равноправием. Первые пять мест заняли Великобритания (21 балл), Германия и Испания (20 баллов), Швеция (18 баллов), Бельгия (17 баллов).

Россия и Молдавия в этом списке заняли последнее место с отрицательным результатом (-4,5 балла), затем следуют Армения, Азербайджан, Черногория и Украина (-4 балла), Монако, Сан Марино и Турция (-3 балла), Белоруссия и Лихтенштейн (-1 балл).

Оставляет желать лучшего

ILGA считает, что в общем и целом равноправие по отношению к ЛГБТ в большинстве стран Европы оставляет желать лучшего.

Ежегодный отчет дополняет представленную на карте информацию и рассказывает о процессах политического и социального развития, которые влияют на продвижение правового и общественного признания прав ЛГБТ в этих странах.

В своем отчете ILGA отмечает, что в 2011 году в Европе был достигнут существенный прогресс в признании правового статуса сексуальной ориентации и гендерной идентичности, особенно в сфере предоставления убежища и защиты от насилия. А некоторые страны значительно продвинулись в юридическом признании и предоставлении равноправия "радужным" (однополым) семьям. Также есть ряд предложений о принятии законов по законной смене имени и пола для транссексуалов.

Задача годового отчета не в обвинении стран-нарушителей прав ЛГБТ, утверждает ILGA. Он должен стать инструментом по обмену передовой практикой и послужить связующим звеном между государствами и сообществом ЛГБТ.