Похищенная картина Дали вернулась в музей по почте

Правообладатель иллюстрации AP Image caption "Портрет дона Тенорио" был создан Сальватором Дали в 1949 году

Картина Сальвадора Дали, которая на прошлой неделе была украдена из галереи в Нью-Йорке, вернулась к владельцам по почте из Европы.

На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения в недавно открывшейся галерее Venus Over Manhattan видно, как неизвестный посетитель снимает небольшую, размером 28 на 35 см, картину со стены и прячет в сумку.

И вот несколько дней назад владельцы галереи получили сообщение по электронной почте, что картина под названием "Портрет дона Хуана Тенорио" выслана им по почте.

И действительно, вскоре прибыла посылка с картиной, посланная экспресс-почтой с фиктивного адреса в Европе.

Инспекторы почты США задержали ценный груз на таможне в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

Галерее осталось только произвести официальное опознание картины стоимостью в 150 тысяч долларов, прежде чем она снова будет выставлена.

Сообщается, что, несмотря на злоключения, картина находится в прекрасном состоянии.