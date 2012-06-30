Похищенная картина Дали вернулась в музей по почте
Картина Сальвадора Дали, которая на прошлой неделе была украдена из галереи в Нью-Йорке, вернулась к владельцам по почте из Европы.
На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения в недавно открывшейся галерее Venus Over Manhattan видно, как неизвестный посетитель снимает небольшую, размером 28 на 35 см, картину со стены и прячет в сумку.
И вот несколько дней назад владельцы галереи получили сообщение по электронной почте, что картина под названием "Портрет дона Хуана Тенорио" выслана им по почте.
И действительно, вскоре прибыла посылка с картиной, посланная экспресс-почтой с фиктивного адреса в Европе.
Инспекторы почты США задержали ценный груз на таможне в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.
Галерее осталось только произвести официальное опознание картины стоимостью в 150 тысяч долларов, прежде чем она снова будет выставлена.
Сообщается, что, несмотря на злоключения, картина находится в прекрасном состоянии.