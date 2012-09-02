На кладбище - со смартфоном

Высокие технологии... на службе у памяти В Дании получает распространение новая система регистрации данных, которая часто используется... на кладбищах. С помощью специальных чипов можно сохранять информацию об умерших на их могилах. Смотретьmp4 Для проигрывания необходимо включить поддержку Java-скрипта и установить новую версию Flash Flash-проигрыватель можно скачать здесь Выбрать другой медиа-плейер

Когда Дорте Фриденлунд приходит на кладбище старинного датского города Роскилле, где покоится ее отец Бент, она приносит не только традиционные цветы, но и смартфон.

Телефон на кладбище? Да, это обязательное условие новомодной традиции почтения памяти покойного.

Дело в том, что надгробный камень на могиле Бента оснащен микрочипом с кодом быстрого реагирования (QR).

А на смартфоне госпожи Фриденлунд имеется специальная программа считывания этого кода, бесплатно загруженная туда из интернета 14-летним сыном Дорте, Николаем.

Быстро считав с камня код QR, Николай выводит на экран телефона фотографию дедушки и его краткую биографию.

"Для меня это скорее не утешение, а возможность познакомить других людей с историей его жизни, - признается Дорте Фриденлунд, - да и для моего сына это возможность сохранить память о деде".

Память, конечно, бесценна, но сами QR-коды стоят около ста евро и хранят ссылки на аудио- и даже видеофайлы, позволяющие освежить память об усопшем родственнике.

"Огромный потенциал"

Директор крупнейшего в Дании предприятия по производству надгробий Нильс Кристиан Нильсен не сомневается в том, что в ближайшем будущем переход в мир иной будет так же тесно связан с микропроцессорами, как с завещаниями и гробами.

"Я уверен, что все захотят воспользоваться этими кодами, в каждой стране у них есть огромный потенциал, - считает Нильсен. - В самом деле, как еще рассказать историю жизни человека, а ведь у каждого из нас есть своя история, будь он фермер или директор. Да и поход на кладбище станет куда более увлекательным".

Несмотря на оптимизм Нильсена, лавины заказов со всего мира пока что не наблюдается, однако церковный совет соседнего города Хольбек уже приобрел несколько микропроцессоров, чтобы увековечить память местных знаменитостей. Совет намерен также отдать дань памяти в электронном виде нескольким монахам, которые жили в монастыре на окраине города.

" Я думаю, что люди забывают историю, - полагает глава совета Ханна Корсби, которая надеется с помощью кодов исправить эту ошибку. - А между тем есть множество людей, сделавших много важного в своей жизни, и память об этом необходимо передать следующим поколениям".

Если у Ханны появится много единомышленников, то в скором времени кладбища могут превратиться из оазисов спокойствия и размышления в увлекательные музеи, куда будут стекаться толпы любопытствующих.

Понравится ли это родственникам покойных, которые пришли в традиционной манере навестить их могилы, остается только гадать.