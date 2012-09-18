Смертельная схватка Шерлока Холмса 120 лет спустя

Image caption Последняя схватка заканчивается падением в бездну ее участников

Одна из самых известных сцен из похождений Шерлока Холмса происходит у Рейхенбахского водопада в Швейцарии, где знаменитый детектив вступает в смертельную схватку со своим заклятым врагом профессором Мориарти.

В этом месте поклонники Холмса собираются каждый год, чтобы воспроизвести эту сцену.

Прошло уже 125 лет с появления в литературе персонажа, придуманного Артуром Конан Дойлем. Первый цикл рассказов о Шерлоке Холмсе, "Этюд в багровых тонах", был опубликован в 1887 году.

В Британии существует Общество Шерлока Холмса, которое сегодня объединяет почти 1200 членов во всем мире. Многие из них не мыслят жизни без своего героя, пусть даже он и воображаемый.

Image caption Иллюстрация к рассказу "Последнее дело Холмса" художника Сиднея Пейджета в журнале Strand в 1893 г.

На этой неделе больше 70 членов общества отправились в ежегодное паломничество к Рейхенбахскому водопаду близ города Майринген в Швейцарии.

Конан Дойль не мог выбрать более драматического антуража для схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти. Водопад низвергается на 250 метров вниз, а в том месте, где, по описанию автора, сошлись смертельные враги, открывается страшная бездна глубиной 90 метров.

Члены Общества Шерлока Холмса выглядят в этой драме как актеры. Президент Общества Гай Марриотт, отошедший от дел лондонский юрист, облачен в великолепный зеленый костюм короля Богемии.

"Король Богемии появляется в другом рассказе – "Скандал в Богемии", - говорит президент. – Я обожаю военную форму и не мог упустить такого случая".

Поскольку не каждый член Общества может быть Холмсом или Мориарти, в толпе, собравшейся у водопада, можно увидеть людей в костюмах довольно странных персонажей, которые иногда мелькают в рассказах Конан Дойля.

Джонатан Маккафферти, бывший адвокат, одет в красную мантию кардинала Тоски, а рядом с ним стоит дама в кринолинах – она изображает королеву Викторию.

Как известно, Артур Конан Дойль еще в рассказе "Последнее дело Холмса", собирался отправить на тот свет своего детектива, чтобы сосредоточиться на более интеллектуальной литературе. Но прочие его книги не имели такого оглушительного успеха, как рассказы о Шерлоке, и в 1901 году писатель принял решение возродить своего героя.

В наши дни Рейхенбахский водопад пользуется всемирной славой. К нему проложена узкоколейная железная дорога, по которой каждый год к месту, описанному британским писателем, едут десятки тысяч туристов.

Почему Конан Дойль выбрал Рейхенбахский водопад









Сегодня посетителей ждет подарок судьбы – инсценировка знаменитой сцены из романа.

Холмс, в роли которого выступает бывший директор школы Дэвид Джонс, и профессор Мориарти в исполнении бывшего юриста Питера Хоррокса, сталкиваются в смертельной схватке над пропастью.

Как и в рассказе, зрители видят, как в пропасть падают два тела – в данном случае это манекены. Но это неважно.

По завершении представления паломников ждет угощение среди великолепных альпийских пейзажей: швейцарский сыр и вино.

Воспоминания об этом дне у водопада будут еще долго скрашивать их будни.

Впрочем, таких любителей литературы в Британии немало. Активно действует общество любителей творчества Чарльза Диккенса, члены которого собираются на ежегодный фестиваль в Лондоне, есть похожие общества любителей Джейн Остин и Теккерея.