Эксперты: политика одного ребенка в Китае провалилась
Американские демографы ставят под сомнение эффективность проводимой в Китае с конца 70-х годов XX века "политики одного ребенка": по их мнению, она мало отражается на приросте населения, но вызывает массу нежелательных эффектов.
Сейчас коэффициент рождаемости в Китае - 1,6: столько в среднем рождается детей на одну женщину. Это ниже, чем в большинстве других стран.
Китайские власти считают, что политика одного ребенка резко сократила прирост населения - в противном случае китайцев было бы на 400 миллионов больше, утверждают в правительстве.
Би-би-си попросила эксперта-демографа Университета Северной Каролины Цай Юна подсчитать, каким был бы прирост населения Китая, если бы политика одного ребенка не проводилась.
Результат оказался неожиданным: уровень рождаемости в Поднебесной сокращался бы теми же темпами, установил эксперт.
Резкое сокращение рождаемости в Китае отмечалось еще до того, как власти стали активно за это бороться: если в 1970 году коэффициент рождаемости составлял 5,8, то в 1978 году он снизился до 2,7.
График, составленный Цай Юном, показывает, что уровень рождаемости продолжил бы снижаться и без вмешательства государства, а возможно, даже быстрее.
Это кажется парадоксальным. Одно из возможных объяснений состоит в том, что политика одного ребенка встревожила население, и люди, вопреки призывам правительства, стали стараться поскорее обзавестись детьми.
По статистике, в начале 1980-х годов в Китае существенно снизился средний брачный и материнский возраст.
Рожать поменьше
В конце 1970-х и в начале 1980-х гг. правительство КНР начало кампанию под лозунгом "позже, дольше, меньше", направленную на сокращение численности населения.
Власти призвали людей сменить образ жизни - жениться позже, заводить детей с большими промежутками во времени и вообще поменьше рожать.
Тогда же был запущен механизм так называемой политики одного ребенка, воспринятой населением крайне неоднозначно.
Стоит отметить, что эта политика проводилась неукоснительно не всегда и не везде. Она не распространялась на малые народы, которых в Китае более 50, а их общая численность превышает 85 миллионов человек.
Существовали и поблажки в зависимости от места жительства, работы родителей и пола первенца. Нередко родители прибегали к помощи искусственного оплодотворения, чтобы добиться многоплодной беременности.
Кроме того, можно было нарушить правило одного ребенка, заплатив довольно внушительный штраф.
Однако в целом политика одного ребенка ударила по многим семьям, часто людей принуждали к абортам и стерилизации.
Бремя заботы
Как результат, сейчас население Китая стремительно стареет. По прогнозам ООН, к 2050 году более четверти населения будет старше 65 лет, и на молодое поколение ляжет огромное бремя заботы о стариках.
Китай - одна из немногих стран мира, где человек стареет раньше, чем зарабатывает себе хотя бы относительное благосостояние.
Известен так называемый феномен 4-2-1: это значит, что по достижении ребенком трудоспособного возраста ему придется обеспечивать проживание не только себе, но еще двум родителям и четырем дедушкам и бабушкам.
Сейчас в Китае официально насчитывается примерно 980 миллионов трудоспособных граждан. По подсчетам ученых, эти цифры будут расти вплоть до 2015 года - а затем начнется их резкое и неуклонное снижение.
Еще одним побочным эффектом политики одного ребенка стал перекос в соотношении полов, вызванный искусственным планированием семьи. Согласно данным последней переписи населения, в Китае на пять девочек рождается почти шесть мальчиков.
Критики жестких мер ограничения рождаемости напоминают, что в большинстве развивающихся стран снижение рождаемости происходит само по себе, без драконовских мер.