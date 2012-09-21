Эксперты: политика одного ребенка в Китае провалилась

Image caption Население Поднебесной стремительно стареет

Американские демографы ставят под сомнение эффективность проводимой в Китае с конца 70-х годов XX века "политики одного ребенка": по их мнению, она мало отражается на приросте населения, но вызывает массу нежелательных эффектов.

Сейчас коэффициент рождаемости в Китае - 1,6: столько в среднем рождается детей на одну женщину. Это ниже, чем в большинстве других стран.

Китайские власти считают, что политика одного ребенка резко сократила прирост населения - в противном случае китайцев было бы на 400 миллионов больше, утверждают в правительстве.

Би-би-си попросила эксперта-демографа Университета Северной Каролины Цай Юна подсчитать, каким был бы прирост населения Китая, если бы политика одного ребенка не проводилась.

Результат оказался неожиданным: уровень рождаемости в Поднебесной сокращался бы теми же темпами, установил эксперт.

Image caption Среднее количество детей на одну женщину в КНР: желтая линия - данные ООН, синяя - прогноз демографов, если бы не было "политики одного ребенка"

Резкое сокращение рождаемости в Китае отмечалось еще до того, как власти стали активно за это бороться: если в 1970 году коэффициент рождаемости составлял 5,8, то в 1978 году он снизился до 2,7.

График, составленный Цай Юном, показывает, что уровень рождаемости продолжил бы снижаться и без вмешательства государства, а возможно, даже быстрее.

Это кажется парадоксальным. Одно из возможных объяснений состоит в том, что политика одного ребенка встревожила население, и люди, вопреки призывам правительства, стали стараться поскорее обзавестись детьми.

По статистике, в начале 1980-х годов в Китае существенно снизился средний брачный и материнский возраст.

Рожать поменьше

В конце 1970-х и в начале 1980-х гг. правительство КНР начало кампанию под лозунгом "позже, дольше, меньше", направленную на сокращение численности населения.

Власти призвали людей сменить образ жизни - жениться позже, заводить детей с большими промежутками во времени и вообще поменьше рожать.

Число китайцев старше 65 лет - прогноз ООН 2010 г. - 110 миллионов 2020 г. - 166 миллионов 2030 г. - 229 миллионов 2040 г. - 317 миллионов 2050 г. - 331 миллион 2060 г. - 357 миллионов

Тогда же был запущен механизм так называемой политики одного ребенка, воспринятой населением крайне неоднозначно.

Стоит отметить, что эта политика проводилась неукоснительно не всегда и не везде. Она не распространялась на малые народы, которых в Китае более 50, а их общая численность превышает 85 миллионов человек.

Существовали и поблажки в зависимости от места жительства, работы родителей и пола первенца. Нередко родители прибегали к помощи искусственного оплодотворения, чтобы добиться многоплодной беременности.

Кроме того, можно было нарушить правило одного ребенка, заплатив довольно внушительный штраф.

Однако в целом политика одного ребенка ударила по многим семьям, часто людей принуждали к абортам и стерилизации.

Бремя заботы

Как результат, сейчас население Китая стремительно стареет. По прогнозам ООН, к 2050 году более четверти населения будет старше 65 лет, и на молодое поколение ляжет огромное бремя заботы о стариках.

Китай - одна из немногих стран мира, где человек стареет раньше, чем зарабатывает себе хотя бы относительное благосостояние.

Известен так называемый феномен 4-2-1: это значит, что по достижении ребенком трудоспособного возраста ему придется обеспечивать проживание не только себе, но еще двум родителям и четырем дедушкам и бабушкам.

Сейчас в Китае официально насчитывается примерно 980 миллионов трудоспособных граждан. По подсчетам ученых, эти цифры будут расти вплоть до 2015 года - а затем начнется их резкое и неуклонное снижение.

Еще одним побочным эффектом политики одного ребенка стал перекос в соотношении полов, вызванный искусственным планированием семьи. Согласно данным последней переписи населения, в Китае на пять девочек рождается почти шесть мальчиков.

Критики жестких мер ограничения рождаемости напоминают, что в большинстве развивающихся стран снижение рождаемости происходит само по себе, без драконовских мер.