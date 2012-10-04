Джеймс Бонд и секс: психологический анализ

Image caption Среднестатистический британец на протяжении жизни имеет половой контакт с 9,3 партнерами. То ли дело Бонд…

Тяга Джеймса Бонда к женскому полу бросается в глаза практически с первых кадров фильмов об агенте 007. О романах умолчим - кто их читает, когда есть кино.

Ловкому соблазнителю с лицензией практически на все, как правило, отвечают взаимностью женщины всех политических убеждений, рас и возрастов.

Ему можно позавидовать, но пытаться повторить успех - едва ли.

Посудите сами, какая девушка в реальной жизни клюнет на фразу типа "как славно, что на вас почти ничего не надето" или "мне все равно, главное, чтобы манжеты подходили к воротничку"?

Отпустив такое замечание, обычный мужчина рискует закончить день, не сжимая в руках рюмку с мартини и красотку, а вытирая коктейль с пиджака и потирая ушибленную щеку.

Но ведь Джеймс Бонд - вовсе не обычный мужчина. Он живет в мире, где земные законы романтического притяжения не действуют, зато сексизм, снобизм и мачизм окупаются с лихвой.

Куда бы он ни явился, стоит ему лишь бровью повести, как нескончаемая вереница роскошных и доступных женщин с двусмысленными именами вроде Pussy Galore, Honey Ryder и Xenia Onatopp (на досуге сами переведите) выстраивается в очередь, чтобы быть обласканными вниманием, и не только, великого Бонда.

Немного статистики

А теперь - о деле. Какую оценку дала бы британская система здравоохранения Джеймсу Бонду, будь он всамделишным, и как выглядят на его фоне соотечественники?

Девушка Бонда: символ антифеминизма?

По данным опроса за 2011 год среднестатистический британец на протяжении жизни имеет половой контакт с 9,3 партнерами. Джеймс Бонд, мужчина в самом расцвете сил, может похвастаться куда большим числом покоренных сердец.

Конечно, в самих фильмах содержится только намек, ведь после целомудренно затемненного кадра Бонд, как правило, уже просыпается в компании очередной красотки. Но исследователи по заданию журнала Sex Roles подсчитали, что только в фильмах до 2002 года Бонд как минимум 46 раз доводил дело до секса, а еще в 52 случаях дело ограничивалось петтингом. Очевидно, что и в последующих сериях он едва ли умерил свои аппетиты.

Разумеется, любовные сцены, вместе со сценами погонь, перестрелок, с гламурными вечеринками, автомобилями, яхтами и самолетами делают фильмы зрелищными. Удивительно другое - почему из серии в серию кочует сексуальная мифология 1950-х годов, от которой давно отказались другие кинематографисты.

Постыдное удовольствие

"По сути своей Бонд остается таким же сексистом, каким его создал когда-то Иэн Флеминг, - считает Кристоф Линднер, профессор культурологии Амстердамского университета и автор книги о Бонде. - Наблюдать за ним - это постыдное удовольствие, в которое погружаешься, прекрасно понимая, что это неправильно".

Тут стоит вспомнить, что Бонд родился в годы послевоенной разрухи, когда большинству приходилось лишь мечтать о роскошных женщинах, быстрых автомобилях и дорогих коктейлях. Но мечты скрашивали тусклую действительность и вели к зарождению общества потребления.

В фильмах полностью обходится вопрос о том, пользуется ли герой противозачаточными средствами. Даже когда в 80-х годах началась эпидемия ВИЧ, наш любвеобильный герой на это никак не реагировал.

Впрочем, это относилось почти ко всей продукции Голливуда. Редко можно было увидеть в массовом фильме героя, который в решительный момент лезет в карман за презервативом.

Срочно на диспансеризацию

С точки зрения современной медицины Джеймс Бонд является не только безответственной личностью в смысле сексуального поведения, но и еще разносчиком венерических инфекций.

Image caption Пассивность - вот основное качество женщин, которые нравятся Бонду

"Вероятность того, что Джеймс Бонд заражен хламидией, чрезвычайно велика, - говорит доктор Сара Джарвис. - Если бы он явился ко мне в клинику, я бы посоветовала ему немедленно пройти анализ на наличие венерических инфекций".

Внушает опасение и состояние психики британского агента. Его отказ от постоянных привязанностей и неприятие интимной близости с женщинами встревожили бы современного психолога.

По словам психолога Оливера Джеймса, Бонд по сути является психопатом. Он страдает манией величия и нарциссизмом.

"Именно такие люди, как правило, неразборчивы в половых связях, - утверждает Оливер Джеймс, - хотя при этом они обладают недюжинным обаянием, которое распространяется как на женщин, так и на мужчин".

Ну а то, что главный герой в конце всегда остается в одиночестве - это скорее вина режиссера.

В 1969 году невесту Бонда безжалостно убивают, 37 лет спустя агент вновь не на шутку влюбляется, но избранница предает его, а потом и вовсе тонет.

"Бонд, похоже, всегда готов вступить в эмоциональную связь, но формат фильма ему каждый раз мешает", - сокрушается профессор Линднер.

Да и кому нужен будет женатый, морально и психически устойчивый агент 007?

Нет уж, подавайте нам знакомого героя-любовника, душку-психопата, обворожительного и заносчивого Бонда. Джеймса Бонда.