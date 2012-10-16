Звезда "Бесславных ублюдков" сыграет Горбачева

Image caption Новый фильм будет посвящен встрече лидеров СССР и США в 1986 году

Австрийский актер Кристоф Вальц, получивший "Оскара" за роль полковника-нациста в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", утвержден на роль Михаила Горбачева в политической драме "Рейкьявик".

Фильм посвящен встрече последнего генерального секретаря КПСС и президента США Рональда Рейгана в 1986 году.

Съемки картины должны начаться в столице Исландии в следующем году.

Как сообщил журналистам режиссер фильма Майк Ньюэлл, Рональда Рейгана в картине сыграет американский актер Майкл Дуглас.

"Горбачев и Рейган - два самых значимых политика своей эпохи, - заявил Ньюэлл. - Я счастлив, что два столь превосходных мастера воплотят роли людей, положивших конец третьей войне XX века".

Режиссер отметил, что с нетерпением ждет начала работы над фильмом не только из-за "захватывающего сценария", но и из-за важных тем, которые затрагивает картина.

"Такие вопросы как нераспространение ядерного оружия и его запрет касаются каждого из нас", - сказал Ньюэлл.

Во время саммита в Рейкьявике лидеры СССР и США обсуждали проблемы прекращения гонки ядерных вооружений и впервые обозначили цель ликвидации ядерного оружия.

Поворотный пункт

Переговоры в Рейкьявике состоялись 13 октября 1986 года.

Им предшествовал период крайнего обострения отношений, вызванного, с одной стороны, вводом советских войск в Афганистан и уничтожением южнокорейского авиалайнера в 1983 году, с другой - выдвинутой Рональдом Рейганом "стратегической оборонной инициативой", известной также как "программа звездных войн".

Саммит в Рейкьявике запомнился знаменитой фразой Рейгана: "Доверяй, но проверяй!", которую он, к неудовольствию советского партнера, постоянно ввертывал в разговор по-русски.

Тем не менее, встреча, по воспоминаниям участников, прошла в теплой атмосфере и помогла растопить лед взаимного предубеждения. По ее окончании Рейган сказал, что больше не считает СССР "империей зла".

Достичь конкретных договоренностей по контролю над вооружениями в тот раз не удалось из-за отказа Рейгана прекратить лабораторные исследования по СОИ.

Горбачев публично заявил, что переговоры завершились безрезультатно. Сопровождавший его Эдуард Шеварднадзе в прошлогоднем интервью сказал, что спустя 25 лет находит эту оценку ошибочной и считает встречу в Рейкьявике "интеллектуальным прорывом".

Современные историки видят в ней поворотный пункт в деле окончания "холодной войны".

В декабре 1987 года США и СССР подписали в Вашингтоне первое крупное соглашение по разоружению эпохи перестройки и "нового мышления" - Договор о бессрочном взаимном отказе от ракет средней дальности.