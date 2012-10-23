Эксперты: смерть Тони Скотта была самоубийством

Image caption До сих пор остается неясным, что толкнуло Скотта на самоубийство

Лос-Анджелеский коронер, расследующий обстоятельства смерти британского режиссера Тони Скотта, подтвердил, что это было самоубийство.

По заключению патологоанатомов, 68-летний кинематографист скончался от утопления и многочисленных травм, которые он получил в результате падения с моста.

В организме Скотта было зафиксировано присутствие сильнодействующих медицинских препаратов: снотворного Lunesta и антидепрессанта миртазапина. Но их дозы не могли угрожать его жизни.

Экспертиза подтвердила, что у Скотта не было никаких серьезных заболеваний, в частности, рака. Сразу после смерти режиссера появились слухи, что у него была опухоль мозга.

Его вдова сразу назвала эти слухи ложными.

Режиссер "Лучшего стрелка" 19 августа упал с моста Винсента Томаса в Лос-Анджелесе.

Полученные результаты не проливают свет на мотивы, которые толкнули Скотта на этот шаг.

Представитель коронера (должностного лица, устанавливающего причины смерти) сказал, что подробный окончательный доклад будет обнародован через две недели.

Незадолго до смерти режиссера ходили слухи о том, что он работает с Томом Крузом над продолжением "Лучшего стрелка".

Голливудский мэтр

Выходец из артистической семьи, Тони Скотт начал свою карьеру в кино как артист: ему было 16 лет, когда он снялся в небольшом фильме своего старшего брата Ридли.

Окончив Королевский колледж искусств, он в течение двух десятилетий занимался рекламой, сняв более тысячи роликов, после чего Скотта пригласили в Голливуд.

В 1982 году он снял фильм "Голод" с участием Дэвида Боуи и Катрин Денев. Фильм не имел коммерческого успеха. Следующая его работа – "Лучший стрелок" с Томом Крузом - оказалась значительно более успешной и принесла ее создателю репутацию одного из многообещающих кинорежиссеров Голливуда.

Успешной оказалась и следующая работа Скотта – "Полицейский из Беверли-Хиллз-2" с Эдди Мерфи в главной роли. Однако фильм "Месть", снятый после него, провалился.

Начинается полоса успеха. В 1992 году Скотт снимает фильм "Настоящая любовь" по сценарию Квентина Тарантино, за которым следует триллер "Багровый прилив" о противостоянии России и США после развала СССР.

Но вслед за хитом – неудача. Фильм "Фанат" с Робертом де Ниро и Уэсли Снайпсом был воспринят негативно.

Оправившись после относительной неудачи, Скотт в 1998 году снимает триллер "Враг государства". Отказав Тому Крузу и Мэлу Гибсону, он доверяет главную роль в фильме Уиллу Смиту.

Став одним из ведущих режиссеров, Скотт снял несколько фильмов, в том числе "Шпионские игры", "Гнев" и "Дежа вю", совместно с братом Ридли основал продюсерскую компанию Scott Free Production.

В 2002 году Скотт был удостоен премии "Эмми" за фильм "Черчилль" в номинации "лучший телевизионный фильм".