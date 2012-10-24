Суд Нью-Йорка отказался признать стриптиз искусством

Image caption Судьи признали, что провести границу, отделяющую танцевальное искусство от стриптиза, очень трудно

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал ночному клубу в требовании признать эротические танцы видом искусства, не подлежащим налогообложению. Суд постановил, что стриптиз не представляет культурной ценности и не несет пользы обществу.

Таким образом суд встал на сторону департамента по налогам и финансам штата Нью-Йорк, который пытался доказать, что на стрип-клуб не должны распространяться налоговые льготы, под которые попадает драматическое и сценическое искусство.

Суд обязал стрип-клуб платить налоги в полном размере. Однако члены судейской коллегии разошлись во мнениях: вердикт был вынесен при соотношении голосов 4:3.

Владельцы клуба для взрослых Nite Moves из Олбани, штат Нью-Йорк, пытались избежать оплаты налога с продаж за входные билеты и приватные танцы, аргументируя это тем, что танец у шеста является таким же видом искусства, как театр или балет.

4 против 3

В качестве довода в свою пользу адвокаты Nite Moves приводили тот факт, что многие из их артисток занимались балетными танцами, а в самом заведении работают швейцары и официанты, что свидетельствует о его изысканности.

Трое судей нашли эти аргументы достаточно убедительными, отметив, что отсутствие четкой границы в конституции между "высокими" и "низменными" танцами создает "ощутимые сложности" в этой сфере.

Как и многие, я считаю, что такой вид танца не просвещает население. Это может показаться старомодным, но у меня стриптиз вызывает неприязнь Судья Роберт Смит

Тем не менее, большинство коллегии в итоге оказалось на стороне налоговой службы, посчитав, что владельцы клуба не предоставили достаточно веских доказательств культурной значимости эротических танцев в своем заведении. По их мнению, танцклуб должен облагаться налогами так же, как любое другое развлекательное предприятие, будь то луна-парк, или спортивный матч.

"Неважно, какой это танец - вульгарный, скучный или эротический. Танцы - это танцы, на них распространяется один и тот же закон", - заявил при оглашении своего решения судья Роберт Смит.

"Как и многие, я считаю, что такой вид танца не просвещает население. Это и может показаться старомодным, но стриптиз вызывает во мне неприязнь. Быть может, по той же причине я не покупаю журнал Hustler, предпочитая ему New-Yorker", - добавил судья.

Представители заведения уже выразили свое разочарование в связи с решением суда, согласно которому владельцы будут обязаны доплатить 124 тыс. долларов плюс набежавшие проценты в казну штата.

"Мы надеялись, что они к нам прислушаются, но смогли достучаться только до нескольких из них", - заявил адвокат В. Андерсон Маккалок, чьи слова приводит Ассошиэйтед пресс.