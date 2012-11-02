Кофешопы Амстердама будут открыты для иностранцев

Image caption Иностранные туристы приносят голландским кофешопам до 90% всех доходов

Мэр Амстердама Эберхард ван дер Лаан заявил, что не собирается вводить запрет на продажу марихуаны иностранцам в городских кофешопах.

По его словам, подобный запрет может привести к росту преступности и негативно сказаться на посещаемости Амстердама туристами.

Новое правительство Нидерландов считает, что решение о том, продавать ли жителям других стран марихуану в специализированных кафе, должны принимать местные власти.

Официальная статистика свидетельствует, что примерно треть посещающих голландскую столицу туристов приезжают именно ради легальной возможности купить марихуану в кофешопе.

Голландская терпимость

Согласно закону, принятому предыдущим правительством страны, которое возглавляли консерваторы, до конца нынешнего года на всей территории Нидерландов должен был вступить в силу запрет на продажу марихуаны иностранцам.

С мая нынешнего года этот запрет начал действовать в трех южных провинциях, однако в Амстердаме вводить его не спешили.

Против него категорически возражали владельцы кофешопов, по словам которых иностранные туристы обеспечивают их бизнесу до 90% всех доходов.

Кроме того, решение о продаже марихуаны лишь жителям Голландии, как утверждали противники закона, является дискриминацией по отношению к гражданам других государств ЕС.

В Нидерландах существует около 700 специализированных кафе, легально торгующих марихуаной, в том числе в Амстердаме их свыше 200.

Голландское общество в целом терпимо относится к употреблению конопли, а хранение небольших доз марихуаны для личного пользования было декриминализовано еще в семидесятых годах прошлого века.