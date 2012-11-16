IKEA сожалеет об эксплуатации политзаключенных "Штази"

Image caption Руководство IKEA признало, что меры, призванные исключить на ее фабриках подневольный труд, были неэффективными

Руководители шведского мебельного гиганта IKEA заявили, что "глубоко сожалеют" об использовании труда политических заключенных в коммунистической Восточной Германии 1970-х годах.

Информация о том, что на мебельных фабриках ГДР могли работать политзаключенные, появилась в некоторых немецких СМИ в прошлом году. Журналисты ссылались на архивы восточногерманской разведки "Штази".

К расследованию этих обвинений руководство IKEA привлекло аудиторскую фирму Ernst & Young.

В опубликованном аудиторами отчете указано, что поставщики IKEA использовали труд заключенных и что руководители IKEA того времени знали, что в производстве мебели могли быть заняты и заключенные, считавшиеся диссидентами.

В 1970-х годах IKEA заключила контракты с правительством ГДР на производство мебели на ее территории.

Ответственность за поставщиков

Бывшие политические узники "Штази" рассказывали о том, что работали на мебельных фабриках. В связи с этим руководство IKEA и решило провести расследование.

В каждом отдельном случае предприятие несет ответственность за то, с кем оно имеет дело. В условиях диктатуры, если компания не интересуется, при каких условиях производится ее мебель, она все равно несет ответственность за это Губертус Кнабе, глава музея "Штази"

Теперь эти бывшие заключенные могут надеяться на компенсацию.

"Мы глубоко сожалеем, что подобное могло случиться. В группе предприятий IKEA никогда не было принято использовать труд политзаключенных", - заявила представительница IKEA Жанетт Шельмозе.

В руководстве IKEA признают, что хотя компания и предпринимала шаги, чтобы не допустить использования труда политзаключенных в производстве ее продукции, "сейчас стало понятно, что эти меры были недостаточно эффективными".

По словам представительницы фирмы, в IKEA сейчас приняты одни из самых строгих в отрасли правил для поставщиков, и это - вместе с тесным сотрудничеством с фирмами-субподрядчиками и независимыми аудиторами - весьма эффективно снижает риск повторения подобных явлений.

Расследование

Сотрудники Ernst & Young ознакомились с 20 тысячами страниц внутренних документов IKEA, а также с 80 тысячами документов из архивов ГДР и отдельных германских земель.

Они опросили около 90 человек, среди которых были бывшие и нынешние работники IKEA, а также свидетели из бывшей ГДР.

"У IKEA были контракты с рядом восточногерманских предприятий по производству мебели на территории ГДР, - заявил руководитель мемориального центра "Штази" Губертус Кнабе накануне публикации результатов расследования. – Ее руководители не спрашивали, кто и в каких условиях делает для них мебель".

"В каждом отдельном случае предприятие несет ответственность за то, с кем оно имеет дело. В условиях диктатуры, даже если компания не интересуется, при каких условиях производится ее мебель, она все равно несет ответственность за это", - добавил он.