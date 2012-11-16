IKEA сожалеет об эксплуатации политзаключенных "Штази"
Руководители шведского мебельного гиганта IKEA заявили, что "глубоко сожалеют" об использовании труда политических заключенных в коммунистической Восточной Германии 1970-х годах.
Информация о том, что на мебельных фабриках ГДР могли работать политзаключенные, появилась в некоторых немецких СМИ в прошлом году. Журналисты ссылались на архивы восточногерманской разведки "Штази".
К расследованию этих обвинений руководство IKEA привлекло аудиторскую фирму Ernst & Young.
В опубликованном аудиторами отчете указано, что поставщики IKEA использовали труд заключенных и что руководители IKEA того времени знали, что в производстве мебели могли быть заняты и заключенные, считавшиеся диссидентами.
В 1970-х годах IKEA заключила контракты с правительством ГДР на производство мебели на ее территории.
Ответственность за поставщиков
Бывшие политические узники "Штази" рассказывали о том, что работали на мебельных фабриках. В связи с этим руководство IKEA и решило провести расследование.
Теперь эти бывшие заключенные могут надеяться на компенсацию.
"Мы глубоко сожалеем, что подобное могло случиться. В группе предприятий IKEA никогда не было принято использовать труд политзаключенных", - заявила представительница IKEA Жанетт Шельмозе.
В руководстве IKEA признают, что хотя компания и предпринимала шаги, чтобы не допустить использования труда политзаключенных в производстве ее продукции, "сейчас стало понятно, что эти меры были недостаточно эффективными".
По словам представительницы фирмы, в IKEA сейчас приняты одни из самых строгих в отрасли правил для поставщиков, и это - вместе с тесным сотрудничеством с фирмами-субподрядчиками и независимыми аудиторами - весьма эффективно снижает риск повторения подобных явлений.
Расследование
Сотрудники Ernst & Young ознакомились с 20 тысячами страниц внутренних документов IKEA, а также с 80 тысячами документов из архивов ГДР и отдельных германских земель.
Они опросили около 90 человек, среди которых были бывшие и нынешние работники IKEA, а также свидетели из бывшей ГДР.
"У IKEA были контракты с рядом восточногерманских предприятий по производству мебели на территории ГДР, - заявил руководитель мемориального центра "Штази" Губертус Кнабе накануне публикации результатов расследования. – Ее руководители не спрашивали, кто и в каких условиях делает для них мебель".
"В каждом отдельном случае предприятие несет ответственность за то, с кем оно имеет дело. В условиях диктатуры, даже если компания не интересуется, при каких условиях производится ее мебель, она все равно несет ответственность за это", - добавил он.