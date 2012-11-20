Жительницу Швеции подозревают в сексе со скелетом

Image caption У полиции нет доказательств того, что обвиняемая сама выкапывала мертвецов из могил

37-летней жительнице шведского города Гетеборга предъявлены официальные обвинения в "нарушении покоя усопших".

Как пишет газета Göteborgs-Posten, в квартире женщины были обнаружены части человеческих скелетов, в том числе шесть черепов, один позвоночник и многочисленные кости.

Следователи настаивают на том, что части тел умерших использовались обвиняемой "для различных сексуальных целей": доказательств фактов некрофилии, по их словам, предостаточно.

Представители прокуратуры заявили, что при обыске в квартире были изъяты компакт-диски с названиями "Моя некрофилия" и "Мой первый опыт", которые были приобщены к доказательствам.

Полицейские обнаружили спрятанные в тайнике фотографии из моргов, многочисленные ножи, дрель и мешки для транспортировки умерших.

Göteborgs-Posten сообщает также, что в жилище женщины были найдены коды доступа в один из шведских провинциальных моргов.

"Из интереса к истории"

"На одной из фотографий видно, как женщина облизывает череп", - цитирует шведское интернет-издание The Local прокурора Кристину Эренборг-Стаффас.

При этом у полиции нет никаких доказательств того, что обвиняемая собственными руками выкапывала мертвецов из могил.

Как было объявлено в ходе устроенной в Гетеборге пресс-конференции, женщину, арестованную в сентябре нынешнего года, поначалу подозревали в убийстве.

Арестованная признает, что хранила части скелетов у себя дома, однако отрицает, что совершала что-либо противозаконное.

"Она говорит, что собирала кости из интереса к истории и археологии", - рассказала журналистам Кристина Эренборг-Стаффас.

У следствия есть также сведения, что обвиняемая продавала черепа и кости через интернет.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, женщина признана психически здоровой.

По шведским законам за нарушение покоя усопших можно получить до двух лет тюрьмы.