Жительницу Швеции подозревают в сексе со скелетом
37-летней жительнице шведского города Гетеборга предъявлены официальные обвинения в "нарушении покоя усопших".
Как пишет газета Göteborgs-Posten, в квартире женщины были обнаружены части человеческих скелетов, в том числе шесть черепов, один позвоночник и многочисленные кости.
Следователи настаивают на том, что части тел умерших использовались обвиняемой "для различных сексуальных целей": доказательств фактов некрофилии, по их словам, предостаточно.
Представители прокуратуры заявили, что при обыске в квартире были изъяты компакт-диски с названиями "Моя некрофилия" и "Мой первый опыт", которые были приобщены к доказательствам.
Полицейские обнаружили спрятанные в тайнике фотографии из моргов, многочисленные ножи, дрель и мешки для транспортировки умерших.
Göteborgs-Posten сообщает также, что в жилище женщины были найдены коды доступа в один из шведских провинциальных моргов.
"Из интереса к истории"
"На одной из фотографий видно, как женщина облизывает череп", - цитирует шведское интернет-издание The Local прокурора Кристину Эренборг-Стаффас.
При этом у полиции нет никаких доказательств того, что обвиняемая собственными руками выкапывала мертвецов из могил.
Как было объявлено в ходе устроенной в Гетеборге пресс-конференции, женщину, арестованную в сентябре нынешнего года, поначалу подозревали в убийстве.
Арестованная признает, что хранила части скелетов у себя дома, однако отрицает, что совершала что-либо противозаконное.
"Она говорит, что собирала кости из интереса к истории и археологии", - рассказала журналистам Кристина Эренборг-Стаффас.
У следствия есть также сведения, что обвиняемая продавала черепа и кости через интернет.
Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, женщина признана психически здоровой.
По шведским законам за нарушение покоя усопших можно получить до двух лет тюрьмы.