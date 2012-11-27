В рейтинге лучших систем образования Россия - последняя

Image caption Отношение к учебе стало одним из критериев оценки уровня образования

"Финляндия, Южная Корея и Гонконг возглавили рейтинг 20-ти самых успешных образовательных систем мира, составленный британской компанией Pearson по заказу аналитического отдела журнала Economist и опубликованный в газете Times. Великобритания на шестом месте, Россия - на последнем.

Рейтинг составляется по результатам международного теста по выпускным баллам школьников за 2006-2010 годы, а также по статистическим данным самих государств - например, по количеству детей, поступающих в университеты.

По словам одного из составителей рейтинга сэра Майкла Барбера, самыми успешными оказались те страны, где статус учителя высок и существует развитая образовательная культура.

"Лидирующие позиции в нашем списке занимают те государства, которые предоставляют учителям высокий статус, - сказал в интервью Times Майкл Барбер. - В этих странах есть настоящая культура образования".

В рейтинге Pearson Британия получила более высокую оценку, чем по авторитетным тестам Pisa, проводимым Организацией европейского сотрудничестра и развития (ОЭСР), однако данные Pisa учитывались при составлении списка Pearson.

Вслед за двумя образовательными "сверхдержавами", Финляндией и Южной Кореей, на 3-5 месте идет ряд азиатских стран, известных высокой результативностью школьной системы: Гонконг, Япония, Сингапур.

Тонкие материи

Британская система обучения, которая рассматривалась как единое целое, без деления на английскую, шотландскую или североирландскую, возглавляет подгруппу с показателями "выше среднего", куда попали также Голландия, Новая Зеландия, Канада и Ирландия.

Страны с самым высоким уровнем образования - ТОП-20 Финляндия Южная Корея Гонконг Япония Сингапур Великобритания Нидерланды Новая Зеландия Швейцария Канада Ирландия Дания Австралия Польша Германия Бельгия США Венгрия Словакия Россия Рейтинг Pearson

В группу "середнячков" вошли США, Германия и Франция. В конце рейтинга значатся Мексика, Бразилия и Индонезия.

Тесты на грамотность, а также международные экзамены по математике и естествознанию, на основании которых идет сравнение стран, проводятся раз в три-четыре года. Таким образом, рейтинг дает реальную картину, но запаздывает на несколько лет.

Цель компании Pearson - создать банк информации о достижениях в сфере образования.

Изучив те страны, в которых модель обучения оказалась наиболее успешной, авторы рейтинга пришли к выводу: деньги, выделяемые на образование, важны, но еще важнее культура, способствующая желанию и возможности учиться.

Финансирование легко измерить, сказано в отчете Pearson, однако более тонкие материи - например, отношение общества к учебе - играют в системе образования еще большую роль.

Феноменальные показатели азиатских стран отражают ту высокую ценность, которую знания имеют в глазах родителей. Этот же фактор продолжает играть роль, когда семьи переезжают в другую страну, сообщается в отчете.

Важность школьной автономии

Лидер рейтинга и "серебряный призер" - Финляндия и Южная Корея - разительно отличаются друг от друга, но обе страны отличает вера людей в важность образования и его высокую моральную ценность.

Авторы отчета обращают внимание на уровень преподавателей: лучшие ученики - это те, кого учат лучшие учителя. И дело не только и не столько в зарплате, так как большую роль играет общественный статус и уважение к профессии, хотя фактор денег также был учтен в исследовании.

Прямой связи между более высоким заработком учителя относительно среднего по стране и оценками школьников рейтинг не выявил.

А вот на экономических показателях страны сметливость школьников отражается напрямую, особенно теперь, в условиях глобализированной экономики, где высоко ценятся навыки и профессионализм работников.

Принципы работы школ, так же как и возможность семьи выбирать школу для ребенка, как оказалось, напрямую не связаны с уровнем обучения.

Большинство стран, расположившихся в верхней части рейтинга, имеют развитую школьную автономию. Среди них Голландия, Британия и Гонконг. А вот в Финляндии школы не имеют большой самостоятельности, хотя страна и заняла первое место.

Статус российского учителя

Cамое-то главное, что есть еще помимо статуса учителя, - у нас резкое падение престижа образования, науки, культуры в стране. Можно по-разному относиться к советскому времени, но уважение к знанию, к ученому, к профессору - оно было Александр Абрамов, член-корреспондент РАО

Член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов согласен с позицией Pearson о значимости статуса учителя, а также местом, которое в рейтинге заняла Россия.

"К сожалению, я боюсь, что такая оценка, 20-е место, по-видимому, сегодня совершенно справедлива. Я наблюдаю ситуацию начиная с 50-х годов и помню отношение к учителю, он все-таки был уважаемой фигурой. Сейчас это далеко не так - и в материальном отношении и по статусу в обществе",- сказал Абрамов в интервью Би-би-си.

По словам Абрамова, в последние годы ситуация ухудшилась, и учитель превращается в "раба" своего начальства. Вместо участия в конференциях, повышения квалификации и общего культурного уровня, учителя пишут "бессмысленное количество" отчетов и заполняют электронные журналы, отметил член-корреспондент РАО.

"Когда декларируется чисто экономический подход, а зарплата учителя зависит от качества, на деле это сводится к тому, что начинается битва за показатели качества, - говорит Абрамов. - [Учитель] превращается в человека, который каждый день оправдывает свою зарплату".

В этой ситуации учитель зависим от директора школы, а директор - от управления образования, добавил член-корреспондент РАО.

Абрамов также заявил, что "система педобразования рухнула", из-за того что ей уделялось слишком мало внимания после распада СССР. Попадание многих педагогических институтов в резонансный "список неэффективных вузов" академик назвал оправданным.

"Но cамое главное, что есть еще помимо статуса учителя - резкое падение престижа образования, науки, культуры в стране. Можно по-разному относиться к советскому времени, но уважение к знанию, к ученому, к профессору - оно было", - заявил Абрамов Би-би-си.

В октябре группа учителей потребовала внесения поправок в новый законопроект об образовании. В существующем варианте они увидели опасность коммерциализации и "смерти массового образования и науки".

"Геополитическая конкуренция"

Российские власти традиционно упрекают в несправедливости международные рейтинги в области образования, Россия в которых, как правило, занимает далеко не лучшие позиции.

Генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина в сентябре объяснила это, в частности, "геополитической конкуренцией".

Заявлению Кашириной предшествовала новость о том, что в 2012 году ни один российский вуз не вошел в список "рейтинга репутации", составляемого Гарвардским университетом.

Экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко в марте назвал рейтинги "инструментом влияния", комментируя список самых престижных вузов Times Higher Education, куда российские образовательные учреждения также не попали.

Фурсенко заявил о необходимости создать собственный международный рейтинг вузов. В октябре эту инициативу подтвердил новый министр образования Дмитрий Ливанов.