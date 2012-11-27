Авиакомпании судят за отказ перевозить тучных пассажиров

Image caption По утверждению Delta, ее сотрудники в течение часа пытались разместить пассажирку в салоне

Муж умершей американки, которой две авиакомпании отказали в возможности занять место в самолете из-за того, что пассажирка не помещалась в кресло, намерен судиться с ними.

Вилма Солтеж собиралась вернуться в октябре этого года домой из Европы. Она весила 193 кг, и авиалиния дважды снимала ее с рейсов.

Она отказывалась от услуг местных медиков и скончалась от почечной недостаточности до того, как ей был предложен новый билет.

Авиакомпания Delta Airlines сообщила, что сделала все возможное для того, чтобы помочь этой женщине, однако разместить ее в самолете оказалось физически невозможно.

Прерванный полет

Адвокат Питер Ронай, который представляет интересы ее мужа, заявил: "Авиакомпания согласилась доставить ее в Венгрию, и она несет ответственность за ее возвращение".

Вилма Солтеж, венгерка по происхождению, проводила отпуск на родине в Венгрии и собиралась вернуться в Нью-Йорк для продолжения лечения.

Она страдала от диабета и заболевания почек. По некоторым сообщениям, она не доверяла венгерским врачам.

Однако голландская авиалиния KLM не сумела найти ей место на рейсе, на который она купила два билета, чтобы разместиться на двух соседних креслах.

Ей предложили добраться до Праги, где ей обещали места на более крупном самолете компании Delta Airlines.

Как заявил адвокат, пассажирка не сумела застегнуть на себе ремень безопасности. Вышедший из кабины капитан воздушного судна распорядился снять ее с рейса.

Вскоре после этого Вилма Солтеж скончалась.

В заявлении компании Delta Airlines говорится, что ее сотрудники сделали все возможное, чтобы помочь пассажирке.

"Наши данные свидетельствуют, что сотрудники компании в Праге в течение почти часа неоднократно пытались обеспечить ей доступ на борт самолета, однако им это не удалось", - говорится в заявлении компании.

Муж покойной добивается выплаты компаниями Delta Airlines и KLM компенсации на сумму 6 млн долларов.