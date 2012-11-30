Кристина Йоргенсен: 60 лет операции по смене пола

Image caption Кристина (Джордж) Йоргенсен стала мировой сенсацией в 50-е годы

В эти выходные исполняется 60 лет операции по изменению пола – одной из первых, в ходе которой хирургическое вмешательство сопровождалось гормональной терапией.

"Бывший солдат стал красивой блондинкой!" – писала одна из американских газет.

Скромный житель Нью-Йорка Джордж Йоргенсен шокировал всю страну, вернувшись из поездки в Данию в качестве гламурной Кристины.

Когда стройная 27-летняя блондинка, кутаясь в шубу, вышла из самолета в нью-йоркском аэропорту, в ней было трудно узнать застенчивого парня, которым еще недавно была эта женщина.

Сначала был Джордж

Джордж Йоргенсен рос в дружной семье и был счастливым ребенком.

Став подростком, он понял, что живет "в неправильном теле".

"На фотографиях тех лет Йоргенсен выглядит как гей, у которого большие проблемы", – говорит датский врач и кинодокументалист Тэйт Ритцау, который познакомился с Кристин Йоргенсен в 1980-е годы, когда снимал о ней фильм.

"Молодой Йоргенсен никогда не считал себя гомосексуалистом. Он чувствовал себя женщиной, которая оказалась в мужском теле", – рассказывает он.

В своей автобиографии Кристина Йоргенсен написала, что чувствовала влечение к мужчинам, когда еще была Джорджем. Но ей становилось не по себе, когда ей делали предложение мужчины.

Мы не начали сексуальную революцию, но, я думаю, мы сильно ее пришпорили! Кристина Йоргенсен

В конце 1940-х годов, находясь на службе в рядах вооруженных сил США, Джордж Йоргенсен увидел газетную статью, в которой рассказывалось о датском враче Кристиане Гамбургере, проводившем эксперименты, связанные с гендерной терапией. У Йоргенсена появилась надежда, что Гамбургер поможет решить его проблему.

Родители Йоргенсена были родом из Дании, и в 1950-м году он, никому не сказав о своих истинных намерениях, направился в Копенгаген.

"Я немного нервничала, потому что было очень много людей, которые говорили, что я сошла с ума, – вспоминала Кристина Йоргенсен через несколько лет после трансформации. - Но доктор Гамбургер не чувствовал ничего странного".

Гамбургер был первым врачом, поставившего диагноз транссексуальности Йоргенсена.

Изменение закона

Первым шагом на пути к превращению в женщину стал продолжительный курс по введению женских гормонов. Гамбургер предложил Йоргенсену признать себя женщиной и начать одеваться как женщина.

Гамбургер отмечал изменения в своем пациенте по мере того, как начинали действовать женские гормоны.

"Сначала стали увеличиваться молочные железы, а потом на лысеющей макушке пациента начали расти волосы, – рассказывал он позднее. – Наконец все тело изменилось с мужского на женское".

Йоргенсен также осмотрел психолог Георг Старап, который признал, что пациент действительно убежден в необходимости хирургической операции по смене пола.

Но для этого сначала нужно было уговорить правительство страны изменить закон, запрещавший кастрацию. Старапу удалось убедить власти, и Йоргенсен лег на первую из серии операций, которые должны были изменить его половые органы с мужских на женские.

Без подробностей

Image caption Кристина Йоргенсен после операции стала знаменитостью

Что именно было сделано, остается неясным, но можно предположить, что Гамбургер и его команда следовали методике, разработанной группой хирургов несколько десятилетий назад.

Первая современная попытка операции по изменению пола, скорее всего, состоялась в Берлине в 1930-х годах. Пациентом была некая Лили Эльбе.

Трансформация не удалось – Эльбе умерла в результате последней операции. Но записи, сделанные в ходе эксперимента, помогли датской команде.

В ходе современной операции по смене пола удаляются половой член и мошонка и формируется влагалище, в стенки которого вводятся нервные окончания полового члена. Методика была разработана через несколько лет после трансформации Кристины Йоргенсен.

Йоргенсен отказывалась обсуждать подробности своей новой анатомии, но в интервью говорила на эту тему в самых общих чертах.

"Каждый человек в той или иной степени принадлежит к обоим полам. Я больше женщина, чем мужчина... Я, конечно, никогда не смогу иметь детей, но это не означает, что я не могу иметь естественного полового акта. Я сейчас женщина, пережившая гистерэктомию", – сказала она в 1958 году.

Отношение семьи

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После завершения процедуры трансформации Кристина написала родителям в Нью-Йорк: "Природа сделала ошибку, которая теперь исправлена. Я стала вашей дочерью".

Семья поддержала ее решение.

По возвращении в США Йоргенсен была встречена с любопытством и уважением – как со стороны журналистов, так и общественности. Враждебности было сравнительно мало.

Ее принял Голливуд. Контракты с театрами и киностудиями следовали один за другим. Ее приглашали на самые блестящие вечеринки, а Скандинавское общество Нью-Йорка даже признало ее "Женщиной года".

В 1960-х и 70-х годах она гастролировала по стране, выступая на сцене с собственным шоу.

Сексуальная революция

Личная жизнь ее оказалась менее успешной. Первые серьезные отношения были прерваны вскоре после помолвки. В следующий раз брак был близок к регистрации, однако Йоргенсен было отказано, когда чиновники увидели ее свидетельство о рождении, выданное на имя Джорджа Йоргенсена.

"Я еще не нашла своего парня", – говорила она любопытным журналистам.

Каждый человек в той или иной степени принадлежит к обоим полам. Я больше женщина, чем мужчина... Кристина Йоргенсен

Врач и кинодокументалист Тэйт Ритцау считает, что в целом Кристина была позитивной, хотя и очень одинокой личностью.

"У нее были взлеты и падения, и вроде бы у нее были небольшие проблемы с алкоголем, но она была откровенным человеком и как-то сказала мне, что лучшая ее подруга – это она сама", – вспоминает он.

Йоргенсен умерла от рака в 1989 году, в возрасте 62 лет.

За несколько лет до смерти она вернулась в Данию, чтобы встретиться с врачами, которые помогли ей сменить пол. Выступая перед журналистами, она заявила:

"Мы не начали сексуальную революцию, но, я думаю, мы сильно ее пришпорили!"