Южнокорейские мужчины все чаще увлекаются косметикой
Южнокорейский мужчина много работает, много пьет и готов в любой момент идти сражаться за родину.
Этот образ складывался десятилетиями, однако в последнее время косметическим компаниям удалось разбудить и другую сторону мужской натуры. Интерес к уходу за кожей среди корейцев растет - и речь идет не только о мази против ушибов, но и, например, о тональном креме.
Обязательная двухгодичная служба в армии по призыву вкупе с веками конфуцианской культуры сформировала в Южной Корее довольно жесткий, глубоко традиционный стандарт мужественности. Девушки зачастую жалуются на бесчувственность парней в Стране утренней свежести. Поэтому увлечение кремами и косметикой среди мужчин кажется неожиданным.
Несмотря на международный финансовый кризис, продажи мужской косметики и средств для ухода за кожей в Южной Корее в прошлом году выросли на 10 процентов, свидетельствует лондонская исследовательская организация Euromonitor International.
Защита для солдата
По оценкам крупнейшей косметической фирмы в Корее, Amore Pacific, в 2012 году рост продаж окажется еще больше - около 14%, а объем этого специфического рынка достигнет почти 900 млн долларов США.
26-летний студент факультета бизнес-менеджмента Ю Чинь каждый день наносит на лицо тональный крем популярной марки "ВВ". Также у него в ванной стоит еще пять флакончиков, в их числе молочко для очищения лица, антивозрастной увлажняющий лосьон и крем для век.
"У меня раньше были прыщи, но крем "ВВ" хорошо помогает против них, и я стал выглядеть гораздо лучше. Теперь мне говорят, что я похорошел", - рассказывает Ё Чинь.
Этот крем изначально применялся в пластической хирургии для маскировки швов на лице после операции. Сейчас его широко рекламируют уже как повседневное средство, пригодное и для женщин, и для мужчин.
Чинь показывает мне ярко-желтый тюбик крема, который подается как "практичное и надежное средство" для защиты от солнца. Слова "тональный" на упаковке нет, однако бежево-розовый крем делает то же, что и любое тональное средство - скрывает дефекты на коже и выравнивает цвет лица.
"Кремом "ВВ" я начал пользоваться, когда служил в армии. Солдату постоянно приходится быть на солнце, - говорит он. - Мне кажется, много парней приобщаются к такой косметике именно во время службы в армии".
Красота - страшная сила
Генералы старой корейской армии, наверное, от таких заявлений переворачиваются в гробу. Но - на дворе новый век, новая эпоха.
Каждый пятый юноша в Южной Корее время от времени наносит на лицо макияж, говорит Лим Ёнсик из косметической корпорации Amore Pacific. При этом никакого конфликта с традицией воспринимать мужчину как сурового мачо здесь нет, считает он.
"На Западе, если увидят, что парень пользуется косметикой, или группа мужчин заходит в магазин косметики, то скорее всего подумают, что это геи, - говорит Лим Ёнсик. - Но здесь, в Южной Корее, это не так".
"Несколько лет назад вышла реклама со слоганом "Твоя внешность - это твоя стратегия". Подразумевалось, что уход за собой - это признак компетентности, повышающий твою ценность как профессионала. Это подстегивает ощущение конкуренции с другими мужчинами".
Конкуренция и состязательность в Южной Корее развиты как нигде - рабочий день здесь самый длинный из всех индустриальных стран, и борьба за рабочие места не ослабевает.
Более 80 процентов выпускников средней школы продолжают учебу в вузе и сразу вступают в гонку за хорошей должностью в престижной компании. Безработица среди молодежи в два раза выше, чем в других возрастных категориях.
Учитывая всё это, говорит Ё Чинь, почему бы не постараться выглядеть "на все сто"? "Молодые люди, которые пользуются мейк-апом, вовсе не хотят выглядеть более женственными. Мы хотим выглядеть круто, иметь открытую и мужественную внешность", - объясняет он.
"Конкуренция велика, найти хорошую работу молодому человеку сейчас трудно. Если ты ухожен и красив, у людей складывается о тебе более благоприятное впечатление".
Женский взгляд
Хорошее впечатление работодателя - это одно, но как воспринимают новые привычки мужчин корейские женщины? Покупательницы, изучающие товар в косметическом магазине рядом с мужчинами, настроены позитивно.
"Они ухаживают за собой, стараются выглядеть привлекательнее - в этом смысле мне это нравится", - сказала мне одна женщина.
Однако более серьезное увлечение макияжем ее уже настораживает - губная помада или подводка для глаз на мужском лице ей вряд ли понравится.
Другая покупательница соглашается: "Это хорошо, что ребята пытаются выглядеть лучше. Я сама не раз дарила им крем "ВВ" на праздники".
"Тенденция мне нравится, - рассказывает еще одна кореянка. - Даже мой брат пользуется "ВВ" иногда. Но если вы не телезвезда, другие виды макияжа, как подводка для глаз, - это будет уже чересчур".
Не знаю, как насчет помады и карандашей для глаз, но тональный крем "ВВ" уже прочно вошел в повседневный обиход мужчин. Бренды мужской косметики занимают не меньше рекламного времени, чем женские, и выпускаются уже целые программы на тему "как стать красивым".
Лучшая иллюстрация того, как гармонично переплелись в Корее традиционный образ мачо и новое понимание "ухоженной" мужественности - это реклама маскировочного грима для десантников. Новая зелено-черная краска, которой солдат мажет лицо, имеет увлажняющий эффект и в целом мягче для кожи, чем стандартный армейский продукт, утверждают плакаты.
В конце концов - у Джеймса Бонда тоже не бывает прыщей, не так ли?