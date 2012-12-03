Южнокорейские мужчины все чаще увлекаются косметикой

Image caption Разве мачо не может быть ухоженным?

Южнокорейский мужчина много работает, много пьет и готов в любой момент идти сражаться за родину.

Этот образ складывался десятилетиями, однако в последнее время косметическим компаниям удалось разбудить и другую сторону мужской натуры. Интерес к уходу за кожей среди корейцев растет - и речь идет не только о мази против ушибов, но и, например, о тональном креме.

Обязательная двухгодичная служба в армии по призыву вкупе с веками конфуцианской культуры сформировала в Южной Корее довольно жесткий, глубоко традиционный стандарт мужественности. Девушки зачастую жалуются на бесчувственность парней в Стране утренней свежести. Поэтому увлечение кремами и косметикой среди мужчин кажется неожиданным.

Несмотря на международный финансовый кризис, продажи мужской косметики и средств для ухода за кожей в Южной Корее в прошлом году выросли на 10 процентов, свидетельствует лондонская исследовательская организация Euromonitor International.

Защита для солдата

По оценкам крупнейшей косметической фирмы в Корее, Amore Pacific, в 2012 году рост продаж окажется еще больше - около 14%, а объем этого специфического рынка достигнет почти 900 млн долларов США.

На Западе, если увидят группу мужчин, которые заходят в магазин косметики, то скорее всего подумают, что это геи Лим Ёнсик, <br> компания Amore Pacific

26-летний студент факультета бизнес-менеджмента Ю Чинь каждый день наносит на лицо тональный крем популярной марки "ВВ". Также у него в ванной стоит еще пять флакончиков, в их числе молочко для очищения лица, антивозрастной увлажняющий лосьон и крем для век.

"У меня раньше были прыщи, но крем "ВВ" хорошо помогает против них, и я стал выглядеть гораздо лучше. Теперь мне говорят, что я похорошел", - рассказывает Ё Чинь.

Этот крем изначально применялся в пластической хирургии для маскировки швов на лице после операции. Сейчас его широко рекламируют уже как повседневное средство, пригодное и для женщин, и для мужчин.

Чинь показывает мне ярко-желтый тюбик крема, который подается как "практичное и надежное средство" для защиты от солнца. Слова "тональный" на упаковке нет, однако бежево-розовый крем делает то же, что и любое тональное средство - скрывает дефекты на коже и выравнивает цвет лица.

"Кремом "ВВ" я начал пользоваться, когда служил в армии. Солдату постоянно приходится быть на солнце, - говорит он. - Мне кажется, много парней приобщаются к такой косметике именно во время службы в армии".

Красота - страшная сила

Генералы старой корейской армии, наверное, от таких заявлений переворачиваются в гробу. Но - на дворе новый век, новая эпоха.

Каждый пятый юноша в Южной Корее время от времени наносит на лицо макияж, говорит Лим Ёнсик из косметической корпорации Amore Pacific. При этом никакого конфликта с традицией воспринимать мужчину как сурового мачо здесь нет, считает он.

Image caption Эта маскировочная краска ухаживает за кожей солдата лучше, чем стандартный армейский грим

"На Западе, если увидят, что парень пользуется косметикой, или группа мужчин заходит в магазин косметики, то скорее всего подумают, что это геи, - говорит Лим Ёнсик. - Но здесь, в Южной Корее, это не так".

"Несколько лет назад вышла реклама со слоганом "Твоя внешность - это твоя стратегия". Подразумевалось, что уход за собой - это признак компетентности, повышающий твою ценность как профессионала. Это подстегивает ощущение конкуренции с другими мужчинами".

Конкуренция и состязательность в Южной Корее развиты как нигде - рабочий день здесь самый длинный из всех индустриальных стран, и борьба за рабочие места не ослабевает.

Более 80 процентов выпускников средней школы продолжают учебу в вузе и сразу вступают в гонку за хорошей должностью в престижной компании. Безработица среди молодежи в два раза выше, чем в других возрастных категориях.

Учитывая всё это, говорит Ё Чинь, почему бы не постараться выглядеть "на все сто"? "Молодые люди, которые пользуются мейк-апом, вовсе не хотят выглядеть более женственными. Мы хотим выглядеть круто, иметь открытую и мужественную внешность", - объясняет он.

"Конкуренция велика, найти хорошую работу молодому человеку сейчас трудно. Если ты ухожен и красив, у людей складывается о тебе более благоприятное впечатление".

Женский взгляд

Хорошее впечатление работодателя - это одно, но как воспринимают новые привычки мужчин корейские женщины? Покупательницы, изучающие товар в косметическом магазине рядом с мужчинами, настроены позитивно.

"Они ухаживают за собой, стараются выглядеть привлекательнее - в этом смысле мне это нравится", - сказала мне одна женщина.

Однако более серьезное увлечение макияжем ее уже настораживает - губная помада или подводка для глаз на мужском лице ей вряд ли понравится.

Кремом "ВВ" я начал пользоваться, когда служил в армии. Солдату постоянно приходится быть на солнце Ю Чинь, студент

Другая покупательница соглашается: "Это хорошо, что ребята пытаются выглядеть лучше. Я сама не раз дарила им крем "ВВ" на праздники".

"Тенденция мне нравится, - рассказывает еще одна кореянка. - Даже мой брат пользуется "ВВ" иногда. Но если вы не телезвезда, другие виды макияжа, как подводка для глаз, - это будет уже чересчур".

Не знаю, как насчет помады и карандашей для глаз, но тональный крем "ВВ" уже прочно вошел в повседневный обиход мужчин. Бренды мужской косметики занимают не меньше рекламного времени, чем женские, и выпускаются уже целые программы на тему "как стать красивым".

Лучшая иллюстрация того, как гармонично переплелись в Корее традиционный образ мачо и новое понимание "ухоженной" мужественности - это реклама маскировочного грима для десантников. Новая зелено-черная краска, которой солдат мажет лицо, имеет увлажняющий эффект и в целом мягче для кожи, чем стандартный армейский продукт, утверждают плакаты.

В конце концов - у Джеймса Бонда тоже не бывает прыщей, не так ли?