В чем секрет единства Соединенных Штатов?

Во многих странах Запада все большей популярностью пользуются региональные движения за независимость. Американцы же, несмотря на многочисленные культурные и географические различия между штатами, напротив, в большинстве своем привержены идее единой нации. В чем тут дело?

Петиции с требованием независимости поступают в Белый дом регулярно практически из каждого штата США.

В Алабаме, Джорджии, Луизиане, Миссури, Огайо, Оклахоме, Флориде, Техасе, Северной и Южной Каролинах активисты уже заручились подписями по меньшей мере 25 тысяч жителей каждого из штатов.

Этого достаточно, чтобы рассчитывать на официальный ответ федеральной администрации.

Количество сторонников независимости того или иного штата в целом по стране достигает 700 тысяч.

Однако это капля в море, всего лишь 0,2% от общей численности населения США, составляющего 312 млн человек.

Даже в Техасе, где петицию подписали 118 тысяч человек, число сторонников отделения не превышает 0,5%.

Все это очень не похоже на ситуацию в Шотландии, Каталонии или Квебеке, где у власти находятся сторонники независимости, стремящиеся вынести вопрос на референдум.

В составе Бельгии, Италии и Франции есть регионы, жители которых требуют отделения от страны.

Декларации независимости С 1777 по 1791 Вермонт был независимой республикой

Техас провозгласил независимость от Мексики в 1836 году. Его суверенитет длился до 1846 года, когда он стал одним из штатов США

Калифорнийская республика просуществовала 26 дней в 1846 году – с момента отделения от Мексики и до аннексии со стороны США

В 1861 году были провозглашены Конфедеративные Штаты Америки, в их число изначально вошли Северная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас. Затем к ним присоединилась Вирджиния, Арканзас, Теннеси и Северная Каролина, а также территория Аризона. В Конфедерации, которая просуществовала до 1865 года, были также представлены фрагменты штатов Миссури и Кентукки.

Гавайи были королевством с 1810 по 1893 годы, затем республикой – с 1894 по 1898 годы. Долгое время Гавайи были американской территорией, а в 1959 году стали полноценным штатом США

Народы, настаивающие на собственной территориальной независимости, проживают в ряде стран бывшего СССР, а также Китае, где сепаратистские настроения сильны в Синцзяне и Тибете.

"Все, я уезжаю в Канаду!"

По мнению Нила Кейрена, профессора социологии университета Северной Каролины, многие из американцев, подписавших петиции с требованием независимости штата, на самом деле действуют эмоционально, из чувства спонтанного протеста.

"Это то же самое, что в сердцах воскликнуть "все, я уезжаю в Канаду!", разочаровавшись результатами президентских выборов", - говорит Кейрен.

Интересно, что сторонников независимости сегодня больше в тех штатах, которые активно поддерживали проигравшего выборы республиканца Митта Ромни.

Если же обратиться к истории США, то любые разговоры о территориальной независимости неизбежно вызывают болезненные ассоциации с Гражданской войной 1861 года.

Кровавый конфликт внутри страны, разгоревшийся после возникновения независимой Конфедерации южных штатов, стоил жизни 750 тысячам человек.

"60-е годы XIX века жестоким образом продемонстрировали американцам, что может случиться при попытке отделения", - считает профессор лондонского Королевского колледжа Анатоль Ливен.

Кроме того, по словам Ливена, в годы Гражданской войны возникла негативная ассоциативная связь между понятиями "выход из состава государства" и "поддержка рабовладельческого строя".

Периодически и сегодня американские политики пытаются жонглировать сепаратистской риторикой – известно, что некоторые штаты, в том числе Вермонт и Техас, в свое время были независимыми республиками.

Однако на деле государство не только не распадается, но и демонстрирует признаки роста: жители американской территории Пуэрто Рико, к примеру, в ходе недавнего референдума поддержали идею вхождения в состав США в качестве полноценного штата.

"Плавильный котел"

"У Америки – исключительно сильное чувство гражданского национализма", - считает профессор Ливен.

По его словам, убежденность в превосходстве американской системы государственного устройства прививается жителям страны с ранних лет.

Image caption Разговоры о территориальной независимости в США неизбежно вызывают болезненные ассоциации с Гражданской войной 1861 года

Школьники в разных концах США начинают свой день с клятвы верности государственному флагу, произнося слова о "единой и неделимой нации".

Еще один важный фактор, препятствующий распаду страны – существование федеральной конституции, дающей штатам значительную автономию.

В свою очередь Эрик Зюлов, профессор университета Новой Англии, полагает, что в немалой степени сплочению американцев способствует и национальная мифология.

Многим поколениям иммигрантов Америка представлялась и представляется неким "плавильным котлом", стирающим различия и придающим приезжим новые, единые, чисто американские черты.

По мнению Зюлова, подобная мифология помогает различным этническим, языковым и религиозным группам приезжих успешно интегрироваться в американское общество, избегая культурной и языковой обособленности, так называемого "варианта Квебека".