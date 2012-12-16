Швейцарская Армия спасения споет на "Евровидении-2013"

Image caption Самому старшему участнику группы - 94 года

Музыкальный оркестр Армии спасения - христианской благотворительной организации, члены которой организованы по военному образцу и носят форму с фуражками- будет представлять Швейцарию на конкурсе "Евровидение-2013".

Песня "Ты и я", исполняемая Армией спасения, была выбрана по результатам голосования швейцарских телезрителей.

Коллектив, выступающий под именем Heilsarmee, получил 37,5% голосов аудитории и поедет на песенный конкурс в шведский Мальмё.

Контрабасисту группы Эмию Рамзауэру 94 года, и таким образом, он установит новый рекорд "Евровидения" в категории "самый пожилой конкурсант". В 2010 году возрастной рекорд перехватили у британской звезды Энгельберта Хампердинка российские участницы - "Бурановские бабушки" из Удмуртии, самой старшей из которых было 77 лет (а Хампердинку - всего лишь 76).

Пустят ли группу на сцену?

Швейцария не выигрывала "Евровидение" с 1988 года, когда страну представляла канадская певица Селин Дион.

Местная пресса сомневается, допустят ли Армию спасения до состязаний: правилами "Евровидения" запрещены песни политического содержания, а христианская направленность организации может быть расценена как недопустимый выход за рамки стандартов.

В 2009 году официальный сингл, выставленный на конкурс от Грузии, был отклонен из-за упоминания в тексте имени Владимира Путина. Грузия снялась с конкурса.

"Евровидение-2013" уже потеряло ряд стран-участниц.

Непосильная победа

Турция заявила, что не будет участвовать в конкурсе в знак протеста против новой системы голосования, по которой наряду с голосами телезрителей будет учитываться и мнение профессионального жюри.

Турция также считает несправедливым автоматический допуск в финал пяти стран - основательниц "Евровидения" - Британии, Германии, Франции, Испании и Италии. Эти государства внесли наибольший вклад в работу Европейского вещательного союза.

Также отказались отправлять своих артистов в Мальмё Польша, Португалия, Словакия и Босния и Герцеговина - но по иным, финансовым причинам.

В случае победы эти государства не смогут провести у себя европейский поп-конкурс на следующий год, что предусмотрено регламентом, - расходы на организацию масштабного шоу окажутся непосильны для бюджета, ослабленного финансовым кризисом, заявили власти этих стран.

Ходят слухи, что Греция и Кипр тоже могут сняться с "Евровидения-2013".