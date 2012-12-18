Почему японские политики позируют с рыбой в руках

Image caption Синдзиро Коидзуми решил отпраздновать победу необычным для европейцев способом

Один из победителей на всеобщих выборах в Японии в воскресенье предстал перед восторженной толпой своих сторонников, держа в руках большую рыбу. Но зачем он это сделал?

Политик Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми, был вновь избран в парламент в избирательном округе, где баллотировался его отец, от консервативной Либерально-демократической партии Японии.

Рыбу в его руках японцы называют "тай" - это красный морской зубан, он же снеппер.

У политиков в Японии нет монополии на столь необычное использование рыбы. На самом деле гораздо чаще ее можно увидеть в руках победителей борцов сумо. Ну а если говорить о гастрономии, то еще чаще она оказывается на праздничных столах, когда отмечается какое-нибудь радостное событие.

Одна из причин этого - сходство в японском языке слова "тай" и слова "о-мэдэтай", которое на русский можно перевести как "радостный", "успешный" или "заслуживающий праздника".

"Рыба в руках - намек на игру слов, поскольку слово "тай" в данном случае указывает на слово "о-мэдэтай", - говорит доктор Ульрих Хайнце из Университета Восточной Англии.

По словам профессора Иэна Нири из Оксфордского университета, для политика "несколько необычно" отмечать свою победу, размахивая рыбой.

"Обычно так делают борцы сумо, - добавляет он. - Причем чем больше рыба, тем лучше: ее размер указывает на вашу крутизну".

Не только рыба

Image caption Традицию позировать с рыбой японские политики позаимствовали у борцов сумо

Политики же "в основном подражают борцам сумо, которые так отмечают победы на турнирах", добавляет Нири.

Борцы держат рыбу одной мускулистой рукой. Политикам же могут потребоваться обе руки.

Японцы часто едят эту рыбу на свадьбах, при рождении детей или на Новый год: считается, что она приносит удачу.

На самом же деле, "тай" - лишь одно из традиционных новогодних яств, которые, как считается, приносят успех благодаря своим названиям.

Среди них "дай-дай" ("апельсин") - по-японски так звучит слово, которое можно перевести как "от поколения к поколению"; или "мамэ" - "фасоль", очень напоминает по звучанию "здоровый" или "добрый".

Подобный лингвистический детерминизм означает, что неудачу символизирует цифра четыре, поскольку по звучанию она напоминает слово "смерть".

Традиции

Однако любовь японцев к зубану имеет не только лингвистическое объяснение. Это также одна из самых вкусных рыб в мире.

Профессор Томоя Акимичи из Японского исследовательского института человека и природы говорит, что эта рыба долгое время считалась "королевской", в Японии ее едят уже пять тысяч лет, и когда-то ее ежегодно преподносили императору.

"Зубанов, пойманных во Внутреннем Японском море, доставляли на рыбный базар в Осаке, где они были настолько популярными, что для них отвели специальное место в 1831 году", - добавляет японский профессор.

Более традиционный способ для политика отмечать успех - рисовать глаз японской матрешке, игрушке дарума. Человек, загадывающий желание, например, выиграть выборы, сначала рисует ей один глаз, а затем, когда побеждает, рисует и второй глаз.

Дзюнитиро Коидзуми сфотографировали, когда он рисовал один глаз матрешке накануне выборов в японский парламент в 2004 году.

Радостное событие также можно отметить, открыв особой колотушкой бочку саке - традиционного японского алкогольного напитка, который получают путем сбраживания, то есть ферментации, риса.

Image caption Тренер "Манчестер Юнайтед" ухмыльнулся, увидев, как неумело открывает <br> бочку саке директор клуба Дэвид Гилл

Кстати, саке считается отличным дополнением к зубану. И тосты произносить за здравие победителей, и за них же выпивать саке тоже в Японии уместно.