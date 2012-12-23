Жизнь и взгляды четвертой жены президента ЮАР

Image caption Четвертая жена президента Зумы говорит, что она, прежде всего, зулусская женщина

Четвертая жена президента ЮАР Джейкоба Зумы, Бонги Нгема-Зума, в своем потрясающем бордово-оранжевом костюме из Нигерии выглядит на все 100% как типичный афрокосмополит. Это искушенная, светская, хорошо разбирающаяся в современных технологиях женщина, достигшая многого в жизни своими собственными силами.

Дожидаясь, пока тележурналисты из Би-би-си переставят мебель в гостиной президентской резиденции Махламбандлову в Претории так, как им было бы удобнее, она покупает через интернет рождественские подарки.

До того как стать четвертой первой леди ЮАР Бонги Нгема-Зума успешно работала в финансовом секторе экономики.

Но в глубине души она традиционная зулусская женщина. На вопрос о том, как она находит баланс между традицией и современностью, она отвечает: "Все зависит от того, что подразумевается под словами "современная женщина". Я прежде всего зулусская женщина".

По ее словам, решение войти в полигамный брак она приняла сама.

Уверенность, с которой она отвечает на подобные вопросы, идет вразрез с принятым в обществе мнением, что женщины, входящие в полигамные браки, – люди слабые и легко манипулируемые.

На вопрос о том, почему она готова делить своего мужа с тремя другими женщинами, она подчеркивает способность президента относиться к каждой из своих жен как к отдельному, независимому человеку.

"Всем доволен"

Жены Джейкоба Зумы











Она настаивает, что при таких отношениях мужчина не сидит в окружении пяти или десяти женщин. "У каждой из нас свои отношения с ним", - говорит Бонги.

Но ведь, учитывая все слухи о личной жизни президента Зумы, должно было быть трудно в него влюбиться и согласиться выйти за него замуж?

В ответ миссис Зума предпочитает акцентировать внимаение на его положительных качествах, говоря, что он "хороший человек", и что он "всегда всем доволен".

В современной ЮАР мало кто понимает женщин, решивших стать женами президента Зумы. Со стороны кажется, что их жизнь полна противоречий, что они живут одновременно в двух мирах – в современной демократической республике, и одновременно с этим - в традиционном патриархальном обществе.

ЮАР, так же как и 27 других стран Африки, ратифицировала протокол Африканского Союза о правах женщин, в котором многоженство называется "вредной традиционной практикой, подлежащей искоренению".

Но последняя жена президента не считает, что полигамия отрицательно сказывается на ней самой или ее положении в обществе.

По ее словам, президент Зума не имеет ничего против того, что она продолжает свою карьеру, или против того, что она предпочитает сохранять тайну своей частной жизни, несмотря на постоянный интерес со стороны прессы.

Их официальная свадьба состоялась в апреле 2012 года, хотя она начала исполнять обязанности первой леди задолго до этого.

Она сопровождала президента ЮАР во время его официальных визитов в Китай, США и Францию, где ей пришлось встречаться с лидерами этих стран. Сам этот факт уже говорит о многом.

В прошлом Бонги Нгема-Зума работала консультантом в ведущих финансовых и компьютерных компанях. Она, очевидно, уверенно себя чувствует на крупных международных форумах, и не скрывает своих взглядов по целому ряду вопросов.

Советы президенту

Image caption Третья свадьба президента Зумы

Она основала благотворительную организацию для помощи больным диабетом. Она любит проводить параллели с первой леди США Мишель Обамой, которая помогает многим благотворительным организациям, работающими с детьми.

Президент часто обращается к ней за советами. Она регулярно напоминает ему, что высокий уровень подростковой беременности, а также огромный процент детей, бросающих школу, – признаки серьезных проблем в системе образования в ЮАР.

Бонги Нгема-Зума уверена, что ее отношения с мужем основаны на принципах равенства: "Он поддерживает все мои начинания. Мы разговариваем о его работе, мы разговариваем о моей работе, мы обсуждаем семейные проблемы. Меня все устраивает".

В последнем докладе Всемирного экономического форума по вопросам гендерного неравенства ЮАР заняла 14 место (из 135 стран). В этом смысле четвертая миссис Зума вписывается в общую картину нового южноафриканского общества. 28% руководителей высшего звена в южноафриканских компаниях – женщины.

В то же время критики говорят, что Бонги Нгема-Зума является примером прогрессивной женщины, живущей в консервативной семье.

После нашей встречи с ней становится ясно, что ее лично волнует не столько ее семейные отношения, сколько ее репутация в обществе.

Конституция ЮАР признает многие гражданские, религиозные и культурные права, которые часто могут противоречить друг другу. Хотя полигамия в ЮАР не запрещена, согласно проведенному в 2010 году опросу общественного мнения, 75% населения выступают против подобной практики.

Среди противников многоженства – большинство женщины. Тем не менее традиционалисты утверждают, что это один способов сохранения культурного наследия. В числе подобных консерваторов – президент Джейкоб Зума, который неустанно подчеркивает свою гордость традициями зулусов.

От критиков он отмахивается, называя их людьми, слишком подверженными западному образу мышления.

Пустые пересуды

Image caption Президент Зума не обращает внимания на своих критиков

На недавнем съезде правящего Африканского национального конгресса (АНК) противники президента Зумы указывали на выдвигаемые против него обвинения в коррупции, а также на неспособность управлять экономикой.

Некоторые также пеняли на его полигамный брак, заявляя, что он подает плохой пример молодежи. Сам президент редко высказывается по вопросу о полигамии, но он настаивает, что при демократии люди имеют право следовать своей культуре.

Бонги Нгема-Зума во время интервью Би-би-си пыталась дать отпор критикам президента, обвиняющим его в коррупции. По ее словам, ни одно из обвинений против ее мужа ни разу не дошло до суда, а пресса просто любит слухи.

Семье президента часто тяжело видеть обвинения против Зумы в прессе, но сам он относится к этому спокойно, говорит она.

А сейчас у его жен и близких возникла причина для радости – Джейкоб Зума был переизбран лидером АНК. Это означает, что он останется на посту президента.

Для некоторых это, среди прочего, означает, что его партия поддерживает его консервативный, традиционный образ семейной жизни. Другие считают, что президенту дали еще один шанс продемонстрировать, что он в состоянии направить ЮАР по пути экономического развития.

Как бы то ни было, Бонги Нгема Зума говорит, что выборы руководства АНК никак не отразятся на ее личной жизни. По ее словам, она работала для своей благотворительной организации до того, как вышла замуж за президента, и будет там работать вне зависимости от того, какой пост он будет или не будет занимать в будущем.

Она видит себя женщиной, достигшей успеха, несмотря ни на ее необычный брак, ни на то что другие думают о ее муже.