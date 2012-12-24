Инъекция спирта спасла жизнь пациенту-сердечнику

Image caption Как только стало ясно, в какой части сердца возникла аритмия, через катетер ввели спирт

Британские медики спасли жизнь мужчине необычным способом: они впрыснули ему в артерию чистый спирт.

77-летний Рональд Элдом из-под Бристоля страдает желудочковой тахикардией, при которой внезапно возникают приступы учащенного сердцебиения, боли в груди и одышка.

Если запустить болезнь, приступ желудочковой тахикардии может закончиться потерей сознания и даже остановкой сердца.

Медики пытались лечить тахикардию Элдома традиционными способами, однако безуспешно.

Тогда они решили использовать чистый этанол, для того чтобы спровоцировать контролируемый сердечный приступ и ликвидировать часть сердечной мышцы.

Редкая операция

Врачи ввели катетер в артерию, расположенную в паховой области, и направили его по кровеносному сосуду в сторону сердца.

Как только стало ясно, в какой части сердца возникла аритмия, через катетер впрыснули спирт.

Это убило проблемную область сердечной мышцы, после чего ритм сердцебиения вернулся в норму.

Подобные операции проводятся крайне редко, в Британии их можно пересчитать по пальцам.

Кардиолог Том Джонсон, проводивший операцию в бристольском Институте сердца, заявил, что состояние Рональда Элдома "намного лучше".

"Без этого он бы не вышел из больницы. Других вариантов просто не было", - пояснил врач.