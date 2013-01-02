Япония: почему невиновные признаются в преступлениях?

Image caption В Японии признание до сих пор считается "царицей доказательств"

Суды в Японии выносят обвинительные приговоры более чем в 99% случаев. Однако в стране в последние месяцы обращают все больше внимания на ситуации, когда невиновные люди признаются в преступлениях, которых не совершали.

Все началось, когда в конце июня на вебсайте муниципалитета Иокогамы появилось сообщение с угрозой: "Я нападу на одну из школ и убью всех детей до начала летних каникул".

Потом в интернете появился целый ряд сообщений, автор которых угрожал нападением на известных в стране людей, в том числе, на внуков императора.

Полиция провела расследование, четыре человека были арестованы.

Двое, в том числе 19-летний студент, находясь в заключении, подписали признательные показания.

Однако 9 октября настоящий преступник послал электронное письмо адвокату Йодзи Очиаю и местным газетам, объясняя, как он (или она) разместил в интернете угрозы с адресов ничего не подозревающих пользователей интернета, внедрив в их компьютеры вирус.

Как сказано в письме, его целью было "разоблачить мерзость полиции и прокуроров".

"Я не был монстром"

Можно сказать, он достиг своей цели. Он поднял вопрос: почему невинные люди признаются в преступлении, которое они не совершали? Под каким давлением вынуждены они бывают сделать это?

"Меня удивило письмо, которое я получил, но признания невинных людей меня не удивили", – говорит Очиай.

Image caption Шоджи Сакурай провел за решеткой 29 лет за преступление, которого не совершал

Шоджи Сакурай провел 29 лет в заключении за ограбление и убийство, которых он не совершал. Выйдя из тюрьмы, он потратил 15 лет, чтобы добиться оправдательного вердикта на суде, состоявшемся в прошлом году.

"В молодости я был непослушным парнем, а японская полиция не упускает из виду людей с уголовным прошлым. Так и получилось, что мы с другом стали главными подозреваемыми в убийстве".

Когда его арестовали, ему было всего 20 лет. С ним обращались, как с преступником, рассказывает он.

"Они допрашивали меня день и ночь. Через пять суток у меня уже просто не было душевных сил. Я сдался и признался".

Сакурай говорит, что его следователи не были агрессивны, но были случаи, когда полицейские или прокуроры плохо относились к подозреваемым.

Хироси Итикава работал прокурором почти 13 лет – до тех пор, пока не потерял работу за угрозу убить подозреваемого во время допроса.

"Я не пытаюсь оправдать свое поведение тем, что другие делали то же самое, но я не был каким-то монстром, угрожающим смертью подозреваемому", – говорит он.

"Я слышал, как другие прокуроры кричат на подозреваемых. А один из моих боссов хвастался, как под столом бил ногой по голени человека, которого допрашивал".

"Царица доказательств"

Помимо угрозы убить арестованного Итикава сожалеет о написании признательных показаний, не соответствующих действительности.

"После того как я допрашивал подозреваемого в течение восьми часов, я заставил его подписать показания, хотя он и не сказал ни единого слова из того, что там было написано", – говорит он.

"Мой босс требовал, чтобы я получил признательные показания, и я думал, что не смогу уйти домой, не получив их".

Если вы можете заставить кого-то сознаться в преступлении, суд посчитает его виновным Джефф Кингстон

Тогда для Итикавы не имело значения, истинным или ложным было признание.

Обычно японскую полицию и прокуратуру не обвиняют в применении агрессивных форм допроса, таких как пытки. Однако никто за пределами кабинета следователя не знает, что происходит внутри, потому что допросы проходят за закрытыми дверями – без адвокатов.

Но почему в Японии так высоко ценятся признательные показания?

"Это царица доказательств. Если вы можете заставить кого-то сознаться в преступлении, суд посчитает его виновным", – говорит Джефф Кингстон из Университета Темпл в Токио.

Японские суды выносят обвинительные приговоры в более 99% случаев – большей частью, основываясь на признательных показаниях обвиняемых.

"Это также рассматривается как шанс избавиться от чувства вины и покаяться за свои преступления", – добавляет ученый.

Йосики Кобаяси, который 25 лет работал детективом в Национальном полицейском агентстве, уверен, что значение, которое придается признательным показаниям, связано также с ограниченными полномочиями следствия.

"Полиция в других странах может подписывать соглашение о признании вины, проводить тайные операции и прослушивание. В Японии мы не имеем таких полномочий, поэтому все, что мы можем сделать – это полагаться на признания".

"Полиция должна защищать людей"

Я с ужасом думаю о том, какие мысли были у него [когда он признался], – как он жаждал доказательств невиновности, и как ему пришлось сдаться Отец невинно осужденного

Но что заставляет японских подозреваемых признаваться в преступлении – даже таком, которое они не совершали?

Адвокат Йодзи Очиай полагает, что это связано с японской ментальностью.

"Принято считать, что нельзя выступать против властей, поэтому преступники довольно легко признаются в содеянном", – говорит он.

Свою роль играет и отношение японского общества к стыду и институту семьи.

По словам Сакурая, ему передали, будто бы его мать предложила ему признаться. Он сомневается в этом, но не может спросить у матери, так как она умерла до того, как он вышел на свободу.

Отец 19-летнего студента, признавшегося в июньских кибер-угрозах, выступил с заявлением для средств массовой информации, в котором отметил, что мысли о семье заставили его сына "исказить факты и признаться".

Министерство юстиции утверждает, что большинство признаний правдивы и играют важную роль в осуждении преступников. Опросы общественного мнения показывают, что люди по-прежнему доверяют полиции, оценивая ее деятельность, в среднем, на 7 баллов из десяти.

Но заявление, распространенное отцом несправедливо осужденного студента, изобличает систему.

"Полиция должна защищать людей. Нельзя арестовывать и предъявлять ложные обвинения невинному человеку, простому молодому парню, просто потому, что расследование было проведено плохо", – пишет он.

"Я с ужасом думаю о том, какие мысли были у него [когда он признался], – как он жаждал доказательств невиновности, и как ему пришлось сдаться".

"Самое печальное, что даже я, отец, сомневался в его невиновности".

Тем временем, настоящий автор кибер-угроз до сих пор не пойман.