Программиста в США уволили за "аутсорсинг" самого себя

Image caption Пока работу программиста исправно выполняли китайцы, сам он просматривал смешные ролики на Youtube

Сотрудник одной из крупных американских компаний был уволен со своего поста после того, как в ходе проверки выяснилось, что он тайно передавал свою работу в Китай, тратя на это лишь малую часть своей зарплаты.

Программист из фирмы по вопросам инфраструктуры систематически перекладывал свои обязанности на одну из китайских компаний. По некоторым данным, хитрый программист получал шестизначную зарплату, лишь 20% которой уходило на оплату труда его китайских "помощников".

Все свободное время он развлекался торговлей на интернет-аукционе eBay, чтением популярных ресурсов вроде коллективного блога Reddit и просмотром видеороликов с котиками на YouTube.

Обман был раскрыт благодаря интернет-провайдеру Verizon, который по наводке пострадавшей компании провел проверку деятельности программиста.

По нашим данным, он провернул такую же схему в целом ряде похожих организаций, базирующихся неподалеку Эндрю Валентайн, Verizon

Изучив логи VPN (виртуально-частной сети), сотрудники компании обнаружили ряд аномалий: в частности, компьютер предприимчивого программиста был соединен по VPN с офисом в городе Шэньян на северо-востоке Китая.

Тихий, но одаренный

Поначалу в компании списали все на шпионский вирус из Китая, крадущий конфиденциальную информацию. Однако после вмешательства провайдера аферу удалось раскрыть.

"Ключом к разгадке стал сам сотрудник, использовавший данные ему полномочия для установления VPN-связи с китайской компанией", - рассказал Эндрю Валентайн из Verizon.

В ходе повторной проверки были обнаружены сотни файлов в PDF формате, подтверждавшие его контракты о добровольной передаче полномочий китайцам.

Начальство охарактеризовало провинившегося программиста, как "тихого и безобидного, но весьма одаренного" человека, прекрасно освоившего несколько языков программирования.

Также сообщается, что больше программист в этой фирме не работает.

Тем не менее, по словам Валентайна, данная компания была отнюдь не единственной "жертвой" находчивого работника.

"По нашим данным, он провернул такую же схему в целом ряде похожих организаций, базирующихся в этом районе", - заявил эксперт.