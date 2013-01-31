Смешанные чувства итальянцев по отношению к фашизму

Image caption К могиле Бенито Муссолини все еще приходят его поклонники

Призрак Бенито Муссолини, казненного почти 70 лет тому назад, все еще бродит по закоулкам итальянской политики.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони вызвал бурю протестов в стране, когда на церемонии в Международный день памяти жертв Холокоста он заявил, что Муссолини не был однозначно плохим лидером, каким его описывают в учебниках истории. По словам Берлускони, он даже сделал много хорошего.

Правда, бывший премьер заметил, законы о расовой чистоте нации, принятые Муссолини, согласно которым восемь тысяч итальянских евреев были отправлены в германские газовые камеры, были "главной ошибкой" дуче.

В адрес Берлускони, выдвинувшего свою кандидатуру на предстоящих выборах, сразу же прозвучали обвинения в том, что он таким образом пытается заручиться поддержкой крайне правых для своей недавно созданной партии "Народ свободы".

Берлускони раскритиковал и президент Италии Джорджио Наполитано, по словам которого демократическая Италия знает, что фашизм был "аберрацией".

Несколько позднее бывший премьер заявил, что его неправильно поняли. Но его бестактные слова – также как и его бестактное поведение на церемонии, когда он просто на глазах у всех заснул, – напомнили всем, что десять лет тому назад Сильвио Берлускони также хвалил Бенито Муссолини, и сказал, что тот "никогда никого не убивал".

Вечная ответственность

Image caption Сильвио Берлускони в прошлом заявлял, что Муссолини "никого не убивал"

В Германии, после второй мировой войны проводилась активная политика денацификации. На этой недели канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет нести ответственность за Холокост "вечно". Но в Италии фашизм не искоренялся с таким же энтузиазмом.

Да, новая итальянская республика объявила преступлением любые попытки возродить фашистскую партию Муссолини.

Но в течении десятилетий после войны представители крайне правого Итальянского социального движения MSI, которое возглавлял Джорджио Альмиранте, избирались в парламент. Партии удалось одновременно сохранить большую часть идеологии фашизма, и при этом ее членов не привлекали к судебной ответственности.

Однажды, в интервью Би-би-си Альмиранте сказал: "Если быть джентльменом означает, что я фашист, то тогда я фашист".

Ведущий итальянский историк и специалист по фашизму Эмилио Джентиле говорит, что Муссолини удалось преобразовать свою идеологию в нечто вроде религиозного культа.

Внучка диктатора Алессандра сегодня принимает активное участие в политике. Она создала собственную правую партию, и последнее время поддерживает коалицию Берлускони "Народ свободы".

На этой неделе она с криком покинула телестудию, так как, по ее мнению, придерживающийся левых взглядов журналист оскорбил память о ее деде.

Любимец Гитлера

Image caption "Четыре стихии" Адольфа Циглера

Столь двойственное отношение к фашистскому прошлому заметно и в искусстве Италии.

Итальянское искусство процветало в 20-е и 30-е годы прошлого века, во многом благодаря поддержке режима Муссолини. Но после войны серьезное изучение этого периода в искусстве стало политическим табу.

Сейчас все изменилось. Этой зимой во флорентийском музее Палаццо Строцци открылась выставка полотен и скульптур под названием "Искусство в Италии за рамками фашизма". Выставка оказалась очень популярной.

На ней представлены работы известных итальянских художников того времени, которые выставлялись в Париже и Берлине. Но среди прочего, на одной из стен висит монументальная картина "Четыре стихии" работы Адольфа Циглера – любимого художника Гитлера. Репродукции этой картины пользовались огромной популярностью в нацистской Германии.

Кураторы выставки в Палаццо Строцци приглашают посетителей посмотреть на эти произведения искусства "без предубеждений", тем самым нарушая все политические и интеллектуальные табу, царившие в Италии со времени казни Муссолини в Милане в 1945 году.