Агнета из "АББЫ" выпускает новый альбом и сингл

Image caption Новый сингл Агнеты уже поступил в продажу

Бывшая участница группы "АББА" Агнета Фельтског выпускает свой первый альбом за девять лет.

Певица, голос которой сохранил свою привлекательность, создавала новый альбом в сотрудничестве с британским певцом Гэри Барлоу и шведскими композиторами, пишущими для Бритни Спирс.

Музыкальная сольная карьера Агнеты Фельтског началась 45 лет назад, когда в возрасте 17 лет она исполнила сентиментальную балладу собственного сочинения Jag Var Sa Kar ("Когда я была так влюблена") по шведскому телевидению.

Меланхолический текст песни находился в резком контрасте с ярким образом юной блондинки, которая, по ее воспоминаниям, услышав песню по радио в первый раз, схватила в объятия радиоприемник и пустилась в пляс на кухне.

Тема несчастной любви

Image caption В составе группы "АББА" Агнета пела в основном песни о печальном конце любви

Тогда она не подозревала, что тема несчастной любви станет ее специальностью в недалеком будущем, особенно после того, как она вошла в состав группы "АББА".

Такие популярные песни как Hasta Manana, The Name Of The Game, Chiquitita в исполнении Агнеты стали самыми успешными хитами группы.

В песне The Winner Takes It All, посвященной концу ее брака с Бьёрном Улвеусом, соратником по группе, эмоции перехлестывают через край.

После распада группы "АББА" в 1982 году Агнета стала избегать контактов с прессой и даже старыми друзьями. Она в течение долгих лет вела уединенный образ жизни в своем доме на острове Экеро к западу от Стокгольма.

Ее даже изображали второй Гретой Гарбо от поп-музыки, сравнивая со знаменитой кинозвездой, которая много лет никого не хотела видеть.

В 2000 году журналисты узнали о ее недолгом романе с поклонником, который был на 16 лет ее младше и начал угрожать ей, когда Агнета прекратила с ним отношения.

Эта сенсационная новость только усилила впечатление, что певица страдает от одиночества и не очень счастлива.

Сейчас Агнета утверждает, что ее личная жизнь часто толкуется неправильно.

"Меня часто называют загадочным существом, и это немного обидно, потому что это совершенно неверно, - говорит она. - Я веду очень обыденную жизнь, я просто домоседка".

Новое начало

Image caption В новом альбоме есть дуэт с Гэри Барлоу, с которым Агнета пока не встречалась лично

Полтора года назад шведский продюсер Йорген Элофссон связался с Агнетой, предложив ей прослушать три песни, которые он написал специально для нее.

Он известен как автор песен для многих поп-звезд, в том числи Бритни Спирс и Келли Кларксон. Он мечтал о том, чтобы убедить Агнету покончить с девятилетней добровольной изоляцией и вернуться к музыке.

Агнета долго сомневалась, стоит ли ей идти на риск. Она не была уверена, что ее голос сохранился в полной мере.

Но сейчас, слушая ее новый альбом, который называется просто "А", сразу становится ясно, что Агнета сохранила свои вокальные качества - ее голос остался прежним.

Элофссон отказался от привычного звучания поп-композиций, предназначенных для подростковой аудитории, и, как говорит сама Агнета, написал цикл песен в очень сдержанном стиле.

"В годы "АББЫ" мужчины писали почти весь материал - у меня на это не было времени. Они часто советовались со мной, но мне и тогда хотелось проводить все время дома с детьми", - говорит Агнета.

"А для этого альбома я с самого начала собиралась написать одну песню, не больше. Я ведь не композитор, который сочиняет музыку каждый день. Но оказалось, что у меня получилось!"

Новый альбом Агнеты не является прорывом в музыкальном отношении, но звучит очень сдержанно и приятно.

Другой заметной песней в альбоме является ее дуэт с Гэри Барлоу, который когда-то был участником британской группы Take That, а теперь пишет песни и выступает самостоятельно.

"Но мы даже не встречались лично! - рассказывает Агнета. - Я говорила с ним по телефону, но, когда он записывался в студии, я была в отпуске".

Она надеется познакомиться с Барлоу во время предстоящей рекламной поездки в Британию, но говорит, что никаких планов по совместному исполнению песни у них нет.

"АББА" - далекое прошлое"

Image caption Агнета сомневается, что "АББА" когда-либо воссоединится

Певица, которой недавно исполнилось 62 года, с теплом вспоминает выступления "АББЫ" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 1979 году. Их концерты, проходившие там в течение недели, пользовались ошеломляющей популярностью.

Агнета пожертвовала сохранившиеся у нее костюмы, афиши, фотографии и другие материалы музею "АББЫ", который откроется в Швеции в мае. Она с удовольствием вспоминает о годах, проведенных в составе группы, но говорит, что никаких шансов на возрождение команды нет.

"Всё это было так давно, мы все стареем и живем своей жизнью", - говорит она.

Все ее мысли занимает сейчас предстоящий выход нового альбома, который может стать ее последним.

"Мне кажется, было бы нереалистичным слишком далеко заглядывать в будущее и думать о следующем альбоме. Но я не закрываю никаких дверей, я готова к тому, что может принести будущее. Мне очень нравится нынешний альбом, и я надеюсь, что он понравится людям".