Зачем китайские партийные лидеры красят волосы?

Image caption Партийным боссам приходится подкрашивать корни волос в среднем каждые 10 дней

Черные костюмы, красные галстуки и волосы радикально-черного цвета на фоне гигантских серпа и молота.

На прошлой неделе верхушка китайской компартии собралась на ежегодную сессию парламента, и все как один соблюдали неофициальный партийный дресс-код.

Политики стояли стройными рядами, перед ними на столах были разложены одинаковые белоснежные чайные чашки и заготовленные экземпляры предстоящей речи премьера.

С расстояния было практически невозможно отличить одного функционера от другого.

Судя по всему, в высших эшелонах китайской коммунистической партии лидеры прилагают все усилия, чтобы как можно меньше выделяться на фоне коллег.

Иную картину можно было наблюдать в ноябре прошлого года, когда на съезд компартии, проводимый раз в пять лет, приехали пенсионеры.

Посмотрев трансляцию съезда по телевидению, блогеры принялись обсуждать на сайте микроблогов Weibo (китайский аналог Twitter) неслыханную вольность, которую позволил себе отставной премьер Чжу Жунцзи: он появился на публике с седой головой.

"Взгляните на трибуну партийного съезда: все красят волосы и пытаются выглядеть моложе", - написал один из блогеров.

"Зато цвет волос Чжу естественный - если ты стар, то чего уж там скрывать", - заметил другой.

"Политический вопрос"

Неизбывную страсть партийных функционеров к черным как смоль волосам остальная часть мужского населения Китая, судя по всему, не очень-то поддерживает.

По словам стилиста Хуна Хайтина из салона красоты Sassy в центре Пекина, окраской собственной шевелюры сегодня в Китае увлечены главным образом женщины бальзаковского возраста.

Image caption Бывший китайский премьер Чжу Жунцзи имел смелость появиться на съезде с седой головой

Мужчин же, как говорит Хун, больше беспокоит проблема облысения, а не возрастная седина.

Иная картина была лет пятнадцать назад, в конце девяностых годов: тогда китайские мужчины действительно пытались в массовом порядке красить седые волосы.

Моду на черные волосы среди партийного руководства стилист, как ни странно, оправдывает.

"Я не хочу видеть своих лидеров седыми. Это их старит, будто помирать собрались! И как такой человек может руководить страной? Это не вопрос личных предпочтений, это вопрос политический! " – говорит Хун.

Однако не исключено, что дело тут не только в моде или в желании не выделяться из обоймы.

"Коммунистическая партия Китая – один из самых дисциплинированных институтов, изобретенных человечеством. На этом уровне ничто не происходит случайно", - высказывает мнение Стив Цанг, профессор Школы современных китайских исследований при университете Ноттингема.

"Выхолостить индивидуальность"

Если все партийные боссы похожи друг на друга как матрешки, каждому из них, по мнению ученого, довольно легко смешаться с толпой себе подобных и избежать таким образом обвинений в нарушениях и просчетах.

"Если ты носишь что-то вроде униформы и выглядишь точно так же, как другие, этим ты демонстрируешь свою высокую приверженность партийной дисциплине и в результате получаешь неплохую защиту", - полагает Цанг.

Image caption По словам пекинского стилиста Хуна Хайтина, большинство его клиентов - женщины

Как считает Джереми Голдкорн, медиа-аналитик и основатель сайта danwei.org, китайские партийные лидеры стараются свести к минимуму различия между собой еще и для того, чтобы подчеркнуть стабильность Коммунистической партии.

"Тем самым они стремятся показать, что партия – это институт, не зависящий от какого-либо конкретного человека. Они пытаются выхолостить в партии всякую индивидуальность", - поясняет он.

Политически важное решение постоянно поддерживать свою шевелюру идеально черной требует от партийного босса времени и денег.

По словам стилиста Хуна Хайтина, китайским политикам приходится подкрашивать корни волос в салоне красоты в среднем каждые десять дней.

Новый лидер Китая Си Цзиньпин обещал сократить правительственные расходы.

Не исключено, что изменения вскоре коснутся и пресловутого дресс-кода партийных чиновников, а у страны появится возможность серьезно сэкономить на окраске волос.