Россия отстала по продолжительности жизни от соседей

Image caption Алкоголь и сигареты стоят во главе причин преждевременной смерти

Ожидаемая продолжительность жизни в России с момента распада Советского Союза почти не изменилась, зато выросла в странах Восточной и Центральной Европы, которые были сателлитами СССР.

Как говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, основными причинами смертей в бывших странах Восточного блока являются пристрастие к алкоголю, курение и дорожно-транспортные происшествия. В странах бывшего СССР эти проблемы приобрели хронический характер.

В России ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составляла 63 года в начале 1990-х, затем снизилась до 58 лет в 2000 году, а в 2009 поднялась до 62. Для женщин продолжительность жизни в те же периоды составляла, соответственно, 74, 72 и 74 года.

Для сравнения, ожидаемая продолжительность жизни жителей Евросоюза обоих полов с 1990 по 2009 года выросла в среднем на шесть лет и составила почти 80 лет.

Наиболее показательна в этом плане ситуация в странах Восточной и Центральной Европы, которые до 1990 года были зависимыми территориями СССР, а в 2004 году присоединились к ЕС.

В начале 2012 года российский президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России для обоих полов превысила 70 лет.

Российские власти ставят задачу увеличить продолжительность жизни населения до уровня развитых стран. В частности, минздравсозцразвития страны планирует довести этот показатель до 75-80 лет к 2025 году.

Дожить до 60

В свежем отчете Всемирной организации здравоохранения, основанном на национальных статистических данных, говорится, что самая низкая усредненная для мужчин и женщин продолжительность жизни зарегистрирована в Казахстане (68,7 лет), самая высокая - в Швейцарии, Израиле, Италии, Испании и Швеции (около 82 лет).

В России, по данным на 2011 показатели для обоих полов не дотягивали до 70 лет, из чего следует, что страна занимает предпоследнее место по продолжительности жизни на континенте.

"Ситуация изменилась, когда рухнул коммунистический блок, - говорится в докладе Lancet. - Показатели продолжительности жизни улучшились почти сразу же в Польше, бывшей Восточной Германии и тогдашней Чехословакии, с небольшим опозданием до 1993 года - в Венгрии, а через несколько лет в Румынии и Болгарии".

В то же время ожидаемая продолжительность жизни в России, Белоруссии, Казахстане и Украине, наоборот, упала после распада Советского Союза. Во многом это было обусловлено упадком системы здравоохранения в этих странах.

В восьми других членах Содружества Независимых Государств показатели стремились вверх, однако рост был незначительным. В среднем по СНГ ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 12 лет ниже показателя ЕС, женщин - на восемь лет.

Если судить по данным об уровне смертности в 2010 году, вероятность дожить до 60 лет у 20-летнего российского мужчины составляет 63%, в то время как шансы западноевропейского мужчины достигают 90%", - отмечает Lancet.