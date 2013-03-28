Ужасы и прелести офиса открытого типа

Image caption Открытый офис может быть ужасно шумным или могильно тихим. И это называется выбор?

Если вы работаете в офисе открытого типа, то наверняка задавались вопросом: кому пришла в голову эта идея, за которую теперь приходится расплачиваться вам и вашим коллегам.

А началось все весной 1962 года, когда студенту четвертого курса архитектурного факультета британцу Фрэнку Даффи поручили создать план офисного помещения.

Даффи ответственно подошел к заданию и принялся изучать специальную литературу. Тогда-то он и наткнулся на заметку об одном немецком эксперименте, которая сопровождалась любопытной фотографией.

"Рабочие столы были расставлены весьма органично, там было много цветов в горшках и даже ковер на полу", - вспоминает Даффи.

Image caption Именно этот проект мюнхенского офиса компании Osram привлек внимание молодого лондонского архитектора Даффи

Это был офис открытого типа, но не такой, какие уже были известны по всему миру.

Первые такие офисы появились еще сто лет назад, когда архитекторы викторианской эпохи стали впервые применять чугунные перекрытия для создания больших помещений.

Идея сразу приглянулась американцам, которые в период индустриального бума решили перенести на клерков опыт конвейера.

Их посадили рядами за маленькие столы, превратив офисы в подобие школьных классов, разве что без учителей.

Те, кто продвигался вверх по служебной лестнице, получали свои кабинеты, а главный босс размещался в кабинете с круговым обзором, чтобы приглядывать за работой.

Офисный ландшафт

В Северной Америке такая планировка армейского образца долгое время считалась верхом продуктивности, зато в Европе, особенно в Германии, после войны наметилась обратная тенденция.

Новую концепцию, разработанную консалтинговой фирмой Quickborner, назвали Burolandschaft – офисный ландшафт.

На первый взгляд, в офисном ландшафте все столы разбросаны в беспорядке, под разным углом друг к другу, образуя рабочие зоны разной величины и конфигурации.

Однако на самом деле, как поясняет Даффи, в этом хаосе скрывается четкий порядок, основанный на детальном изучении взаимоотношений между различными департаментами и отдельными лицами.

Если в старых офисах болтовня сотрудников не поощрялась, то обстановка новых, напротив, побуждала их к обмену мнениями.

Менеджеры стали во всех отношениях ближе к сотрудникам, ликвидация кабинетов позволила заметно сэкономить средства, а повышение по службе не означало больше отрыв от коллектива, разве что счастливчик получал стол побольше.

Впрочем, сегодня миллионы служащих испытывают на себе всю прелесть близости к начальству и участия в обсуждениях, которые могут быть вам совершенно неинтересны.

Не говоря уже о том, что кто-то может постоянно и громко говорить у вас над ухом по телефону, не давая сосредоточиться.

Розовый шум

Исследование, проведенное в 1988 году "Британским журналом психологии", показало, что шумовой фон, содержащий бессвязные отрывки речи, мешает людям запоминать тексты и производить вычисления в уме.

Однако, как указывает лектор Университетского колледжа Лондона Алекси Мармот, у этой медали есть и обратная сторона, поскольку в некоторых офисах открытого типа царит гробовая тишина.

"Во многих таких офисах рядами стоят компьютеры, за которыми в полном молчании работают люди, и поверьте, им это вовсе не нравится".

В самом деле, чем тише офис, тем сложнее вести приватный разговор. Так что некоторый шумовой фон, как, например, в ресторане, где есть другие посетители, даже необходим.

Некоторые компании нашли выход в создании искусственного фона, так называемого "розового шума", который льется из динамиков в особ тихих офисах.

Впрочем, шум, или его отсутствие, – не единственная проблема офисов открытого типа. Часто споры с коллегами возникают из-за частых телефонных звонков, пахучего обеда, который некоторые предпочитают есть на рабочем месте, кондиционера (включать или нет), штор (открыть или держать задернутыми) и тому подобного.

Image caption Армейский образец - верх продуктивности... или шедевр диктатуры

Все эти постоянные ссоры, разногласия или просто накапливающееся раздражение часто приводят к стрессам и, как результат, повышенному давлению и прочим недугам.

Проведенное в 2009 году в Швеции исследование однозначно показало, что владельцы индивидуальных кабинетов чувствуют себя гораздо комфортнее, чем работники средних и крупных офисов открытого типа.

Экономия или удобства?

Не удивительно, что еще в 1970-е годы в Германии, Голландии, Швеции и Италии было принято законодательство, позволяющее работникам самим решать, в каких офисах им приятнее трудиться.

"Таким образом, с ландшафтными офисами в Германии и Скандинавии было покончено, - поясняет Фрэнк Даффи. - И сегодня в Северной Европе акцент делается на модульные офисы, когда "у каждого работника есть окно, в которое он может выглянуть, дверь, которую он может закрыть, и стена, о которую при желании можно побиться головой".

В офисах нового типа, как правило, имеются крылья и коридоры, по обе стороны которых расположены небольшие отдельные кабинеты. А в самых продвинутых учреждениях имеется нечто вроде "центральной улицы", где при желании работники могут встречаться.

В свою очередь Великобритания и США пошли по пути экономии, когда экономия средств важнее удобства работника. К примеру, одно рабочее место в лондонском Вест-Энде (4 квадратных метра) стоит 13 тыс. долларов в год. Не удивительно, что там офисы открытого типа остаются нормой.

Image caption Модульный офис создает лишь иллюзию индивидуального пространства

В США, правда, нашли компромисс в виде переносных стенок высотой полтора метра, которые создают видимость индивидуального пространства. Но, по словам Даффи, это "патология и ужасное зло", потому что такие кабинки на самом деле не делают вас хозяином собственного пространства, зато сильно загромождают весь офис.

Конечно, современные материалы, удобные кресла и столы скрашивают картину, но в целом североамериканская концепция открытого офиса вот уже сто лет остается неизменной, и люди по-прежнему мечтают о собственном кабинете.

Между тем, по мнению Алекси Мармот, современный офис не должен быть компромиссом между индивидуальным и общим пространством, а играть ту роль, которая от него требуется в данный момент.

В качестве примера она приводит музыканта из оркестра, который репетирует в одиночестве, но играет в коллективе.

Алекси полагает, что офис вообще мог бы обойтись без столов.

"Многие молодые люди говорят, что вообще предпочитают неформальную обстановку, ведь для работы им нужен лишь лэптоп и чашечка кофе", - поясняет она.

Такой офис Алекси уже видела в Швейцарии. Там работники могут выбрать себе удобный диван, кофейный столик, шезлонг, отправиться в библиотеку или даже небольшой ботанический сад и работать там среди растений.

Однако чтобы работодатели могли предоставить свои сотрудникам такую свободу, им прежде нужно переосмыслить сложившийся стиль работы и общения, а это не всегда просто.